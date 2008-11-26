Futbolcu eleman aranıyor!

Posta gazetesinde bugün yayımlanan bir ilan dikkat çekti. Gazetenin 17'nci sayfasında yer alan ilanda aranan eleman, hem işçilik yapacak hem de futbol oynayacak. İlan için verilen telefonlar kilitlenirken bir günde yaklaşık 1000 kişi, şirketi aradı.Çağ Sağlık Grubu A.Ş'nin verdiği ilan şöyle:“Şirketler grubumuzda çeşitli departmanlarda çalışacak ve süper amatör futbol takımında futbol oynayabilecek amatör ya da profesyonelden dönen sporcular alınacaktır. Ücret tatminkârdır.”Ekonomik krizin yaşandığı, işsiz vatandaşın sayısının çok olduğu bu dönemde bu ilan üzerine telefonlar kilitlendi, 1 gün içinde görüşmek isteyen ve başvuru yapmak isteyen yaklaşık 1000 kişi telefona sarıldı. Hem de Ankara dışından ve tüm yurt genelinde."İş ve Futbol" ilanını veren Turizm ve Sağlık sektöründe firmaları bulunan Çağ Grubu'nun desteklediği Haymanaspor'da işe alınanlar aynı zamanda çeşitli departmanlarda çalışacak. Şartları uyan futbolcuların işe alınacağı firmalarda futbol oynayacak olanlar güvenlik elemanı, ön muhasebe, kat görevlisi gibi alanlarda da çalışacak. Asgari ücret ve sigorta garantisi veren firma, futbolculara da maç başı para ve prim sistemiyle forma giydirecek.Futbol Şube Sorumlusu Yılmaz Keskin, ilanla ilgili şu bilgileri verdi:"Önceliğimiz eğitimli, ahlaklı, sağlıklı sporcular yetiştirmek. Çağ Haymana Spor Kulübü olarak 2008-2009 Futbol sezonunda amatör süper lig de mücadele ediyoruz. 2006 yılında 480 sporcunun katıldığı Ankara Tekvando şampiyonasının organizasyonunu kulübümüz kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Şu an 140 çocuğumuzu futbol alt yapımızda eğitiyoruz. Bu çocuklarımızın okul kıyafetleri, spor kıyafetleri ve az da olsa harçlıkları kulübümüz tarafından karşılanıyor. Sportif başarıların gelip geçici olduğunu biliyoruz. Bu amaçla Çağ Haymana spor kulübü olarak ülkemizin ve gençlerimizin sorunlarına duyarsız kalmayı da kabul edemezdik. İş ve futbol adlı çalışmamızı da bu amaçla aşağıdaki nedenlerle birleştirerek kamuoyuna duyurmayı gerekli gördük.”Transfer yönetmeliğine göre; profesyonellikten Amatörlüğe dönüş yapmak isteyen, bu sezon amatör ligde hiç görev almamış, askerlik sebebiyle transfer yapamamış amatör sporcular aradıklarını belirten Keskin, “Futbol takımımızın teknik kadrosu tarafından seçilecek sporcu arkadaşlarımıza iş ve sosyal güvenlik garantisi sunuyoruz” dedi.“Uzun yıllar hem kulübümüze hizmet edecek hem de iş ve sosyal güvenlik sorunundan arınacak yetenekli isimlerin bu ilanımıza duyarsız kalmayacağını düşünüyoruz” diyen Keskin, ilanın ardından görüştükleri kişi sayısının bini bulduğunu söyledi.