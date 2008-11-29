Futbolcu da var, imam da

CHP, çok sayıda il ve metropol ilçe belediye başkan adayını belirledi. Eski Trabzonsporlu futbolcu Lemi ve Sultanahmet Camii İmamı, İstanbul’un ilçelerinden aday olacaklar.
Yerel seçimler için zaman daralırken çalışmalarına hız veren CHP yönetimi Türkiye genelindeki belediye başkan adaylarının büyük bir bölümünü belirlemiş durumda. CHP yönetiminin tüm Türkiye’deki adaylarını Ocak ayı başında açıklayacağı da öğrenildi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz belirlenmezken 22 ilçedeki adayının tespit edildiği öğrenildi. Adaylar seçim ofislerini tutarak çalışmalarına başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen’in İstanbul’daki adaylıklarda etkili olduğu belirtildi. İSTANBUL
İstanbul’da belirlenen bazı belediye başkan adayları şöyle:
Kadıköy: Selami Öztürk
Beşiktaş: İsmail Ünal
Büyük Çekmece: Hasan Akgün
Güngören: Lemi Çelik (Eski Trabzonsporlu futbolcu)
Bağcılar: Bayram Ali Çeşmeli
Kartal: Emre Saltık (Sanatçı)
Bayrampaşa: Bahri Sipahioğlu (Eski DSP milletvekili)
Bahçelievler: Saffet Bulut (Eski belediye başkanı)
Tuzla: Cemil Ekşi
Kağıthane: Gültekin Salter
Sultanbeyli: Osman Nuri Bedir (Eski cami imamı) Baykal'a eşinden çarşaf desteğiANKARA
Ankara’da 12 ilçe belediye başkan adayı da MYK kararı ile belirlendi. İşte belirlenen Ankara adayları:
Mamak: Veli Gündüz Şahin (İlçe Başkanı)
Altındağ: Ümit Buğdaycı (İlçe Başkanı)
Sincan: Şenol Ağbaba
Kalecik: Nevzat Şahin
Akyurt: Ergül Er
Çubuk: Salih Er
Pursaklar: Nuri Akgül
Ayaş: Ali Başkaraağaç
Beypazarı: İsa Varlı
Kazan: İbrahim Özer
Haymana: Samim Yaşar
Bala: Ahmet Şahin DİĞER İLLER
Ankara’da yarışa Murat Karayalçın ile giren CHP’nin İstanbul ve İzmir adayları belli değil. CHP’nin belirlenmiş il belediye başkan adayları ise şöyle:
Gaziantep: Mustafa Yılmaz (Eski milletvekili ve bakan)
Kocaeli: Sefa Sirmen (Eski milletvekili)
Muğla: Osman Gürün
Trabzon: Volkan Canalioğlu
Çanakkale: Ülgür Gökhan
Artvin: Emin Özgün
Mersin: Macit Özcan
K.Maraş: Rıfat Kabakçı (İşadamı)
Zonguldak: İsmail Eşref
Edirne: Hamdi Sedefçi
Ankara: Murat Karayalçın
Yalova: Ertan Şener (Merkez İlçe Başkanı)
Tokat: Halil İbrahim Bozdemir (Tokat Belediyesi'nde şef)
Niğde: Dr. Nadi Özdamar
Giresun: Kerim Aksu (İl Başkanı)