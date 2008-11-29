Futbolcu da var, imam da

Baykal'a eşinden çarşaf desteği

CHP, çok sayıda il ve metropol ilçe belediye başkan adayını belirledi. Eski Trabzonsporlu futbolcu Lemi ve Sultanahmet Camii İmamı, İstanbul’un ilçelerinden aday olacaklar.Yerel seçimler için zaman daralırken çalışmalarına hız veren CHP yönetimi Türkiye genelindeki belediye başkan adaylarının büyük bir bölümünü belirlemiş durumda. CHP yönetiminin tüm Türkiye’deki adaylarını Ocak ayı başında açıklayacağı da öğrenildi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz belirlenmezken 22 ilçedeki adayının tespit edildiği öğrenildi. Adaylar seçim ofislerini tutarak çalışmalarına başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen’in İstanbul’daki adaylıklarda etkili olduğu belirtildi.Kadıköy: Selami ÖztürkBeşiktaş: İsmail ÜnalBüyük Çekmece: Hasan AkgünGüngören: Lemi Çelik (Eski Trabzonsporlu futbolcu)Bağcılar: Bayram Ali ÇeşmeliKartal: Emre Saltık (Sanatçı)Bayrampaşa: Bahri Sipahioğlu (Eski DSP milletvekili)Bahçelievler: Saffet Bulut (Eski belediye başkanı)Tuzla: Cemil EkşiKağıthane: Gültekin SalterSultanbeyli: Osman Nuri Bedir (Eski cami imamı)Ankara’da 12 ilçe belediye başkan adayı da MYK kararı ile belirlendi. İşte belirlenen Ankara adayları:Mamak: Veli Gündüz Şahin (İlçe Başkanı)Altındağ: Ümit Buğdaycı (İlçe Başkanı)Sincan: Şenol AğbabaKalecik: Nevzat ŞahinAkyurt: Ergül ErÇubuk: Salih ErPursaklar: Nuri AkgülAyaş: Ali BaşkaraağaçBeypazarı: İsa VarlıKazan: İbrahim ÖzerHaymana: Samim YaşarBala: Ahmet ŞahinAnkara’da yarışa Murat Karayalçın ile giren CHP’nin İstanbul ve İzmir adayları belli değil. CHP’nin belirlenmiş il belediye başkan adayları ise şöyle:Gaziantep: Mustafa Yılmaz (Eski milletvekili ve bakan)Kocaeli: Sefa Sirmen (Eski milletvekili)Muğla: Osman GürünTrabzon: Volkan CanalioğluÇanakkale: Ülgür GökhanArtvin: Emin ÖzgünMersin: Macit ÖzcanK.Maraş: Rıfat Kabakçı (İşadamı)Zonguldak: İsmail EşrefEdirne: Hamdi SedefçiAnkara: Murat KarayalçınYalova: Ertan Şener (Merkez İlçe Başkanı)Tokat: Halil İbrahim Bozdemir (Tokat Belediyesi'nde şef)Niğde: Dr. Nadi ÖzdamarGiresun: Kerim Aksu (İl Başkanı)