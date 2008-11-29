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Politika

Futbolcu da var, imam da

CHP, çok sayıda il ve metropol ilçe belediye başkan adayını belirledi. Eski Trabzonsporlu futbolcu ve Sultanahmet Camii İmamı da aday

29 Kasım 2008 02:00

CHP, çok sayıda il ve metropol ilçe belediye başkan adayını belirledi. Eski Trabzonsporlu futbolcu Lemi ve Sultanahmet Camii İmamı, İstanbul’un ilçelerinden aday olacaklar.

Yerel seçimler için zaman daralırken çalışmalarına hız veren CHP yönetimi Türkiye genelindeki belediye başkan adaylarının büyük bir bölümünü belirlemiş durumda. CHP yönetiminin tüm Türkiye’deki adaylarını Ocak ayı başında açıklayacağı da öğrenildi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz belirlenmezken 22 ilçedeki adayının tespit edildiği öğrenildi. Adaylar seçim ofislerini tutarak çalışmalarına başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen’in İstanbul’daki adaylıklarda etkili olduğu belirtildi.

İSTANBUL
İstanbul’da belirlenen bazı belediye başkan adayları şöyle:

Kadıköy: Selami Öztürk
Beşiktaş: İsmail Ünal
Büyük Çekmece: Hasan Akgün
Güngören: Lemi Çelik (Eski Trabzonsporlu futbolcu)
Bağcılar: Bayram Ali Çeşmeli
Kartal: Emre Saltık (Sanatçı)
Bayrampaşa: Bahri Sipahioğlu (Eski DSP milletvekili)
Bahçelievler: Saffet Bulut (Eski belediye başkanı)
Tuzla: Cemil Ekşi
Kağıthane: Gültekin Salter
Sultanbeyli: Osman Nuri Bedir (Eski cami imamı) 

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ANKARA

Ankara’da 12 ilçe belediye başkan adayı da MYK kararı ile belirlendi. İşte belirlenen Ankara adayları: 

Mamak: Veli Gündüz Şahin (İlçe Başkanı)
Altındağ: Ümit Buğdaycı (İlçe Başkanı)
Sincan: Şenol Ağbaba
Kalecik: Nevzat Şahin
Akyurt: Ergül Er
Çubuk: Salih Er 
Pursaklar: Nuri Akgül 
Ayaş: Ali Başkaraağaç 
Beypazarı: İsa Varlı 
Kazan: İbrahim Özer 
Haymana: Samim Yaşar 
Bala: Ahmet Şahin

DİĞER İLLER

Ankara’da yarışa Murat Karayalçın ile giren CHP’nin İstanbul ve İzmir adayları belli değil. CHP’nin belirlenmiş il belediye başkan adayları ise şöyle: 

Gaziantep: Mustafa Yılmaz (Eski milletvekili ve bakan)
Kocaeli: Sefa Sirmen (Eski milletvekili)
Muğla: Osman Gürün
Trabzon: Volkan Canalioğlu
Çanakkale: Ülgür Gökhan 
Artvin: Emin Özgün 
Mersin: Macit Özcan 
K.Maraş: Rıfat Kabakçı (İşadamı)
Zonguldak: İsmail Eşref 
Edirne: Hamdi Sedefçi 
Ankara: Murat Karayalçın 
Yalova: Ertan Şener (Merkez İlçe Başkanı)
Tokat: Halil İbrahim Bozdemir (Tokat Belediyesi'nde şef) 
Niğde: Dr. Nadi Özdamar 
Giresun: Kerim Aksu (İl Başkanı)

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