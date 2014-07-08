Futbolcu Alfredo Di Stefano öldü



İspanyol Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Alfredo Di Stefano'nun kurtarılamadığı bildirildi.

Alfredo Di Stefano, 1953-1964 yılları arasında oynadığı Real Madrid'in en parlak dönemine imza atan isimler arasında yer aldı.

"Don Alfredo" adıyla da anılan Di Stefano, futbolculuğu döneminde 5 Avrupa kupası ve 8 lig şampiyonluğu kazandı.

Alfredo Di Stefano 2000 yılında Real Madrid'in onursal başkanı unvanına layık görülmüştü.

Tepkiler

Joseph S. Blatter (FIFA Başkanı): "Tanıdığım en mükemmel futbolcuydu; en sevdiğimdi. Bir efsane aramızdan ayrıldı."

Jose Mourinho (Real Madrid eski teknik direktörü): " Futbol için çok acı bir gün. Alfredo Real Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusuydu."

Mesut Özil (Alman milli futbolcu): "Huzur içinde yat Alfredo Di Stefano."

Cristiano Ronaldo (Real Madrid oyuncusu): "Efsaneler ölmez. Her şey için teşekkürler usta!"