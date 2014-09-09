Futbola monitör giriyor, teknik direktörlere itiraz hakkı geliyor

FIFA Başkanı Sepp Blatter, bir devrede her teknik direktöre birer veya ikişer itiraz hakkı tanınacağını, oyun durunca orta hakemin saha kenarındaki monitörden pozisyonu izleyip isterse kararını değiştireceğini söyledi.

FIFA Başkanı Sepp Blatter, beşinci kez başkanlığa aday olacağını duyururken, teknik adamların TV görüntülerine dayanarak itiraz sistemini Yeni Zelanda’daki U-20 Dünya Kupası’nda test etmeyi planladıklarını açıkladı.

Manchester’daki SoccerEx’te video bağlantısıyla bir konuşma yapan 78 yaşındaki Blatter, adaylığını bu ay sonundaki (25-26 Eylül) toplantıda İcra Kurulu üyelerine resmen duyuracağını belirtirken asıl sürpriz TV görüntüleriyle hakeme itiraz yeniliğiydi.

Blatter, “Teknik direktörlerin her devrede bir veya iki itiraz hakkı olacak. Ama itirazlarını ancak oyun durduğunda yapabilecekler. Hakem, itiraz eden teknik adamla saha kenarındaki monitöre gidip bakacaklar ve hakem isterse kararını değiştirebilecek. Bunu, bütün maçlarında TV yayını olan bir organizasyonda yapabilirsiniz. Örneğin gelecek yıl Yeni Zelanda’da düzenlenecek U-20 Dünya Kupası’nda deneyebiliriz” dedi.

2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için “Kışın oynanmalı. Bunun için Profesyonel Futbolcular Birliği, kulüpler, ligler ve 6 kıta konfederasyonuyla görüşmeler sürüyor” açıklamasını yapan Blatter, Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’na yönelik boykot iddiaları hakkında da “Sportif organizasyonlara yönelik böyle girişimler kimseye yarar sağlamaz” ifadesini kullandı.