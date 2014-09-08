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Spor

Futbolda monitörden itiraz dönemi başlıyor

FIFA Başkanı Sepp Blatter, orta hakemin saha kenarındaki monitörden pozisyon izleyip karar değiştirebileceğine yönelik sistemin 2016 yılında teste geçeceğini söyledi

08 Eylül 2014 22:36

FIFA Başkanı Sepp Blatter, beşinci kez başkanlığa aday olacağını duyururken teknik adamların TV görüntülerine dayanarak itiraz sistemini U-20 Dünya Kupası’nda test etneyi planladıklarını açıkladı.

Ntvspor.net'in haberine göre, Manchester’daki SoccerEx’te video bağlantısıyla bir konuşma yapan 78 yaşındaki Blatter, adaylığını bu ay sonundaki (25-26 Eylül) toplantıda İcra Kurulu üyelerine resmen duyuracağını belirtirken asıl sürpriz TV görüntüleriyle hakeme itiraz yeniliğiydi. Blatter, “Teknik direktörlerin her devrede bir veya iki challenge hakkı olacak. Ama itirazlarını ancak oyun durduğunda yapabilecekler. Hakem, itiraz eden teknik adamla saha kenarındaki monitöre gidip bakacaklar ve hakem isterse kararını değiştirebilecek. Bunu, bütün maçlarında TV yayını olan bir organizasyonda yapabilirsiniz. Örneğin gelecek yıl Yeni Zelanda’da düzenlenecek U-20 Dünya Kupası’nda deneyebiliriz” dedi.

2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için “Kışın oynanmalı. Bunun için Profesyonel Futbolcular Birliği, kulüpler, ligler ve 6 kıta konfederasyonuyla görüşmeler sürüyor” açıklamasını yapan Blatter, Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’na yönelik boykot iddiaları hakkında da “Sportif organizasyonlara yönelik böyle girişimler kimseye yarar sağlamaz” ifadesini kullandı.

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