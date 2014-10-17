Futbola 'beyaz kart' mı geliyor?

Eski futbolcu, sonradan UEFA Başkanı Michel Platini’nin “Parlons Football” (Futbol konuşalım) isimli kitabı piyasaya çıktı. Avrupa futbolunun başındaki isim olan Platini'nin büyük ilgi çekmesi beklenen eserinde, oyun kurallarıyla ilgili radikal değişiklik önerileri ortaya atması gündeme damga vurdu.

Milliyet'in haberine göre, sarı kart ve kırmızı kartın dışında bir de beyaz kart olması gerektiğini savunan Platini, hakem tarafından bu kartla uyarılacak oyuncuların 10 dakika boyunca kenarda bekleme cezası alacağını söyledi. Bunun şiddetli itiraz, karşı gelme ve sözlü münakaşa durumlarında kullanılması gerektiğini ortaya attı.

Bir maç boyunca, takım başına üç olan oyuncu değişikliği sayısına da el atan UEFA Başkanı, bunlara ek olarak iki oyuncu değiştirmeye daha izin verilmesi gerektiğini savundu. Platini bu iki oyuncu değiştirmenin devre arasında yapılabileceğini, üç oyuncu değiştirme hakkının da saklı kalacağının altını çizerek, toplamda bir takımın beş futbolcu değişiklik hakkının bulunacağını belirtti.

Üçlü ceza tarih olacak

Platini kitabında, oyun kuralları içerisinde en çok tartışılan konulardan olan 'üçlü cezalandırma'nın da değişmesi ve ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Bu ceza, son adam durumunda penaltıya sebebiyet veren oyuncunun, penaltı atışı dışında, hem kırmızı kart görerek oyundan atılması hem de bir sonraki maça cezalı duruma düşmesi şeklinde tecelli ediyordu.

Hakem sahaya girecek!

UEFA Başkanı Michel Platini hakemlerdeki minimum yaş gerekliliğinin kaldırılmasının da doğru olacağını söyledi. Hakemlerle ilgili çok tartışılacak başka bir kural değişikliğini daha gündeme getirdi, beş ve altıncı hakem denilen çizgi hakemlerine sahanın içine girme yetkisi verilmesini istedi.

Tek adamlığa karşı

Platini ayrıca, FIFA'nın normalde federasyonların oluşturduğu bir birlik olduğunu ancak bunların patronu gibi davrandığını ifade ederek burada bir reforma ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi, "FIFA Başkanı'nın yetkileri daraltılmalı ve gücü azaltılmalı" dedi.