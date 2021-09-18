Futbol yorumcuları dünyada ne kadar kazanıyor?

TRT’ye geçen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in tartışma konusu ücreti "ticari sır" gerekçesiyle açıklanmıyor. Benzer bir tartışma İngiltere'de yaşanmış, BBC bunun üzerine ödediği ücretleri düzenli açıklamaya başlamıştı.

2018'de yapılan Dünya Futbol Zirvesi’ndeki bir çalışmaya göre, küresel futbol bir ülke olarak tanımlansaydı, dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi unvanını alacaktı. Bu karşılaştırma kabaca 1 trilyon dolara yakın bir büyüklüğe denk geliyor.

Bu endüstrinin en büyük ayaklarından biri TV yayınları. Maç naklen yayınları kadar; pozisyonların defalarca tekrar edildiği, hakemler ve teknik adamların yerden yere vurulabildiği, oyuncuların masaya yatırıldığı spor programları da önemli.

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; NTV’de yaptığı yorumculuğunu bu sezondan itibaren TRT’de sürdüren efsane isimlerden Rıdvan Dilmen’in aldığı ücret de epeyidir tartışma konusu.

TRT, “ticari sır” gerekçesiyle Rıdvan Dilmen’in ücretini açıklamıyor. Bazı spor yazarlarının iddialarına göre Dilmen’in TRT’den aldığı yıllık ücret 8.5 milyon lira seviyesinde.

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En yüksek ücreti Lineker alıyor

İngiliz BBC de bir devlet televizyonu. Dünyanın en itibarlı yayın kuruluşları arasında. BBC, medyada büyük yankı bulan bir yüksek ücret tartışması sonrası 2017’den itibaren yıllık 150 bin sterlinin (207 bin dolar) üzerinde ücret alan isimleri açıklamaya başladı.

O tarihten beri bu listenin başında BBC’nin “Maç günü” programının yorumcusu efsane golcü Gary Lineker bulunuyor.

Gary Lineker

2019-20 sezonunda BBC’den yılda 1 milyon 750 bin sterlin (2.4 milyon dolar) ücret alan Lineker, bu sezon başında 1 milyon 350 bin sterlinden 5 yıllık bir kontrata imza attı. Yüzde 23’lük indirime rağmen Lineker’in yıllık ücreti 1 milyon 860 bin dolara denk geliyor.

Maç Günü’nün diğer yorumcularından bir başka efsane Alan Shearer yılda 395 bin sterlin kazanırken, Jermaine Jenas 200 bin sterlin, Ian Wright ise 150 bin sterlin ücret alıyor.

Ücret rekoru Arsenal ve Barcelona’nın efsanevi Fransız yıldızı Thierry Henry’ye ait. Henry, 2015 yılında Premier League’i naklen yayınlayan Murdoch Grubu’na Sky Sports’tan yılda 4.7 milyon dolar ücret alıyordu.

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