'Futbol ülkemizi tanıtıyor'



Türkiye Futbol Federasyonu'nun, spordan sorumlu Devlet Bakanlığı'nın işbirliği ile gerçekleştirdiği "Milli Gurur Milli Forma" sergisinin açılışını yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimi zaman üzüntülü, kimi zaman sevinçlerle geçen uzun yılların ardından dünya çapında kabul edilmiş bir milli takımımız var" dedi.





Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan Başbakan Erdoğan, milli takımımızın 2003 yılından 2008 yılına kadar oynadığı bütün maçlarda futbolcuların oynadığı maçlarda giydiği formalardan oluşan bu serginin düzenlemesinde emeği geçenleri kutlayarak, şöyle konuştu:



"Bu serginin Türk futbolunun geçmişten bugüne geçirdiği evreleri hatırlatması adına önemi büyük. 1923-2008 nereden geldik nereye. Bugüne kadar 455 maç oynamışız. Öyle günlerimiz olmuş ki, farklı hesaplar yapmışız, kaç gol yiyeceğiz, bunun hesabını yapmışız. Galibiyetleri değil de mağlubiyetlerin şeklini konuşmuşuz. Eğer berabere kalırsak bu büyük başarı demişiz. Böyle günlerden finali, yarı finali hangi takımlarla oynarızın hesabını yapar hale gelmişiz.



Dolayısıyla bu evreyi çok önemsiyorum. Cumhuriyet ile yaşıt olan Futbol Federasyonumuz, milli takımımız, binlerce futbolcunun, yüzlerce teknik adamını ve yöneticinin emeği, milyonlarca vatandaşımızın desteği ile bugünlere geldi. Kimi zaman üzüntülü, kimi zaman sevinçlerle geçen uzun yılların ardından dünya çapında kabul edilmiş bir milli takımımız var ve A Milli Takımımız, hakikaten dünya sıralamasında 6.'lığa çıkmış durumda. Dünyada artık gözümüze kestiremediğimiz, yener miyiz, yenemez miyiz diye düşünmediğimiz bir dönemdeyiz."



"Bundan sonraki süreç büyük düşünmek" diyen Başbakan Erdoğan, "Tabii bunun bedeli, faturası da büyük. Buna yönelik gerekli gayreti göstermeye devam edeceğiz. Hamdolsun yendik, ama ezilmedik tesellisi artık geride kaldı" ifadesini kullandı.



Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonrasının artık farklı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:



"İnşallah bayrağımızı en yükseğe, zirveye taşıyacak başarılara da en yakın zamanda şahit olacağız. Milli takımın bugün geldiği yer, Türkiye'nin ve Türk milletine adeta ışık tutuyor. Geçtiğimiz 6 yılda her alanda standartları yükselen, dünyanın 1. Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Milli Takım, dünya 10. olurken, Türkiye dünya ekonomisinde 17. sıraya yükseldi. Takımımız Avrupa 3.'sü olurken, Türkiye Avrupa ekonomileri içinde 6. sıraya yükseldi.



Dikkat olunursa bu işler paralel yürüyor. Bir ülke gücüne güç kattı mı bunun tesiri her alanda gözüküyor. Milli Takımımız elde ettiği zaferlerin ülkemizin tanıtımına sağladığı katkıyı, özellikle vurgulamalıyım. Futbol dünyada milyarlarca insanın dikkatini çeken bir alan. Futboldaki başarı Türkiye'nin dünya turizmindeki yerine olumlu istikamette etkilemiştir, etkilemektedir. Gerek milli

takımın, gerek kulüp takımlarımızın başarıları bir başka alanda yaşamadığımız tanıtımı sağlamıştır."