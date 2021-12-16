Futbol tutkunu Suriyeli yetim çocukların hayali Galatasaray altyapısı

Ülkelerindeki iç savaşta babalarını kaybettikten sonra Türkiye'ye sığınan ve Reyhanlı Eğitim Kampüsü bünyesindeki spor kulübünün lisanslı oyuncuları arasına seçilen yetim çocuklar Muhammed Hammud ve Ahmet Muhammed, hayranı oldukları Galatasaray'ın altyapısında forma giymeyi hayal ediyor.

İlçede aileleriyle yaşayan 11 yaşındaki Muhammed Hammud ve 10 yaşındaki Ahmet Muhammed, yaklaşık 900 çocuk arasından Suriyeli eski futbolcu ve antrenör Nadir Dip tarafından yapılan seçmelere katıldı.

Futbola yatkınlıklarıyla dikkati çeken Suriyeli 2 yetim çocuk, Dip'in antrenörlüğünü yaptığı Reyhanlı Eğitim Kampüsü bünyesindeki spor kulübüne seçildi.

Lisansları da çıkartılan Muhammed ve Ahmet, kulüplerinde haftada 3 kez antrenmanlara katılıyor.

İkisi de forvet mevkisinde oynayan Suriyeli yetimler, ilçede bazı okul takımlarıyla karşılaştıkları hazırlık maçlarında gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çekti. Muhammed ve Ahmet, kendilerini geliştirerek çok sevdikleri Galatasaray'ın altyapısında oynamanın hayalini kuruyor.

"Muhammed ile Ahmet büyük futbolcu olacaklar"

Nadir Dip, AA muhabirine, kulüp olarak üst liglere futbolcu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ülkesinde 27 yıllık bir futbol geçmişi olduğunu belirten Dip, bir yıl önce kurulan Reyhanlı Eğitim Kampüsü Spor Kulübü'nün, geleceğin futbolcularını yetiştirmeye çalıştığını anlattı.

Dip, Muhammed ile Ahmet'in yaklaşık 900 çocuk arasından seçildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bu bilgi ve birikimi çocuklarımız için kullanıyorum. Kulüp bünyemizde 12 sporcumuz yer alıyor, içlerinde en yetenekli olanları Muhammed ve Ahmet. Yaşları küçük olmasına rağmen topa hakimiyetleri, yaptıkları klas ve zarif hareketlerle ilerde yeteneklerini ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Muhammed ile Ahmet büyük futbolcu olacaklar. İkisiyle de özel olarak ilgileniyorum. İnşallah çocuklarımızı Türk futbol takımlarında görmeyi çok isterim. İyi yerlere gelecekler. Benim onlara yaklaşımım ve tavırlarım dünyadaki futbol seviyesindedir. Bu iki yetim çocuğumuz oldukça yetenekliler, dilerim onları Galatasaray'da ve büyük takımlarda görürüz."

Yetim Suriyeli çocukların hayali Galatasaray altyapısı

Muhammed El Hammud, en büyük hayalinin Galatasaray'ın altyapısında oynamak olduğunu ifade etti.

Babasını Hama'da bir hava saldırısında kaybettiğini, annesi ve kardeşiyle Reyhanlı'ya 9 yıl önce geldiklerini anlatan Hammud, futbol tutkusunu Türkiye'de yaşattığını belirtti.

Muhammed, Galatasaray oyuncularından Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'i çok sevdiğini vurgulayarak, "Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz, futbol tutkumu antrenörüm Nadir Dip sayesinde lisanslı oyuncu olarak yapmaya başladım. Galatasaray'ı çok seviyorum, ileride inşallah bir gün Galatasaray'ın altyapısında top koşturmak istiyorum. Umarım bir gün bu hayalimi gerçekleştirim. Ben de Mustafa Muhammed gibi büyük bir futbolcu olmak istiyorum, onunla tanışmayı çok isterim ve onu çok seviyorum. Bize futbol oynama fırsatı verdiği için hocama ve kulübüme çok teşekkür ederim." dedi.

Ahmet ise Galatasaray'da futbol hayatını ilerletme hayali kurduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Hama'dan 8 yıl önce geldik, babamı uçaklardan atılan bombalardan dolayı kaybettik. Annem ve kardeşimle Reyhanlı'da hayatımıza devam ediyoruz. Ben futbolu çok seviyorum, antrenörümüz sayesinde Reyhanlı Eğitim Kampüsü Spor Kulübü'ne girdim. Kendimi yetiştirerek Galatasaray'ın futbol okuluna girmeyi hayal ediyorum. Galatasaray ve futbolcularını çok seviyorum, ben de inşallah onlar gibi olmayı çok isterim."