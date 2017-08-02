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Spor

Futbol tarihinin en büyük transferi sonuçlandı; Neymar, PSG'de

Brezilyalı yıldızın bonservisine ödenecek bedel 222 milyon Euro

02 Ağustos 2017 17:03

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı yıldızı Neymar'ın sözleşme fesih bedeli olan 222 milyon Euro karşılığında Fransız ekip Paris Saint-Germain'e transfer olduğunu açıkladı. Astronomik bonservis bedeli, dünya futbol tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Paris Saint-Germain, Neymar ile 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını resmi sitesi üzerinden açıkladı.

Barcelona, resmi sitesi üzerinden Neymar'ın 222 milyon Euro serbest kalma ücreti karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer izni verildiğini duyurdu.

Yıldız futbolcunun adı yaklaşık 2 transfer sezonunda da sürekli olarak PSG ile anılırken, Fransız ekip sonunda mutlu sona ulaştı. 

Daha önce transfere ödenen rekor bedeller; 105 milyon Euro ile Paul Pogba'nın Juventus'tan Manchester United'a transferi ve Gareth Bale'ın 101 milyon Euro karşılığında Tottenham'dan Real Madrid'e transferi olmuştu. Neymar'a ödenen bu rekor bedelin üzerine uzun süre boyunca çıkılması beklenmiyor.

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