Futbol takımları Antalya'da 1500 kamp yapacak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- SPOR Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, başta Rusya, Kazakistan ve Ukrayna\'dan olmak üzere futbol takımlarının, Aralık- Nisan ayları arasında Antalya\'da yaklaşık 1500 kamp yapmasının beklendiğini söyledi.

Futbol takımlarının kamp dönemi hazırlıklarını gerçekleştirmek için tercih ettiği Antalya\'ya gelecek takım sayısında bu yıl, önceki sezona oranla yüzde 100\'e yakın artış bekleniyor. Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, geçen yıl Aralık ayından Nisan ayına kadar Antalya\'da 750\'ye yakın futbol takımının kamp yaptığını söyledi. Bu sezon kamp döneminde Antalya\'yı tercih edecek takım sayısının artmasını hedeflediklerini dile getiren Yaşacan, \"Kamp döneminde futbol takımlarının Antalya\'da 1500 kamp yapması bekleniyor. Bu takımların çoğunluğunu Rusya, Kazakistan ve Ukrayna\'dan kulüpler oluşturuyor\" dedi.

RUSYA PREMİER LİG TAKIMLARI ANTALYA\'DA

Yaşacan, Rus Premier Ligi\'nden aralarında Lokomotif Moskova, Zenit, Rubin Kazan, Anji\'nin de yer aldığı 12 takımın Antalya\'da kamp yapmayı tercih ettiğini belirtti. Rusya\'da alt ligler ve amatör takımların kamp sayısında ciddi azalma yaşandığını anlatan Yaşacan, bu takımların Kıbrıs Rum Yönetimi\'nin spor turizmindeki teşvikleri nedeniyle o bölgede kamp yapmayı seçtiklerinden bahsetti.

AVRUPA\'DAN GELECEK TAKIM SAYISINDA AZALMA

Avrupa\'dan kamp rezervasyonu yapan takımların sayısında geçen yıla oranla ciddi azalma yaşandığını aktaran Yaşacan, şöyle konuştu:

\"Avrupa\'dan Romanya, Macaristan, Çekya, Hırvatistan, Slovenya, Hırvatistan, Polonya gibi ülkelerin takımları Antalya\'ya gelecek. Geçen sezon Antalya\'da kamp yapan Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Danimarka, Norveç, İsveç gibi ülkelerden, siyasi gelişmelerden dolayı rezervasyon yaptıran yok. Ancak, bu ülkelerden takımlar araştırma yapıyor, son dakika rezervasyonlarıyla bu ülkelerden az da olsa takım geleceğini düşünüyoruz. Çünkü önceki dönemlerde kamp için tercih ettikleri Antalya\'dan çok memnun kalmışlardı.\"

ARAP TAKIMLARININ İLGİSİ ARTTI

Yaşacan, İran ve Arap futbol takımlarının Antalya\'da kamp yapmayı planladığını belirtti. Çok sayıda Arap takımının ön rezervasyon yaptırdığına dikkati çeken Yaşacan, Arap ülkeleri ve İran\'dan son dakika rezervasyonlarıyla çok sayıda takımı Antalya\'da ağırlamayı beklediklerini söyledi. Yaşacan, bu yıl ilk defa Hindistan\'dan bir futbol takımının da Antalya\'da kamp yaptığını ekledi.

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