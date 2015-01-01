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Spor

Futbol takımından sonra Duygun Yarsuvat da Ak Saray'a çıkıyor

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebine olumlu yanıt aldı

01 Ocak 2015 18:12

Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ın futbol takımı ile Ak Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından, kulüp başkanı Duygun Yarsuvat da, randevu talebine olumlu yanıt aldı. Yarsuvat'ın ziyaretinde Abdürrahim Albayrak'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Galatasaray'da koltuğa oturur oturmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talep eden Yarsuvat, uzun süre amacına ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanlığı özel kalemi, geçtiğimiz günlerde Yarsuvat'a geri dönüş yaparak, randevu talebine olumlu yanıt verdi. Erdoğan-Yarsuvat görüşmesinin önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı'nın yeni konutu olan Ak Saray'da gerçekleşmesi bekleniyor. Yarsuvat'a ziyaretinde, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

 

Duygun Yarsuvat'ın 50 milyon dolar iddiası

 

Duygun Yarsuvat yakın bir süre önce Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Atilla Gökçe'ye yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaraylılar Cemiyeti'nde düzenlenen bir gecede Atilla Gökçe ile sohbet eden Yarsuvat, "Gülen cemaati Fenerbahçe'den 50 milyon dolar istedi. Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım olumsuz yanıt verince, şike operasyonu için düğmeye basıldı" demişti. Haberin Milliyet'te yer almasından kısa bir süre sonra katıldığı bir panelde Atilla Gökçe ile arasında geçen diyaloğu doğrulayan Yarsuvat, 'Herkesin konuştuğu bir iddiayı dile getirdim' diyerek, 50 milyon dolar iddiasının arkasında durmuştu.

Bir başka gelişme ise geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılılar Ankara'da bulunan başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, teknik ekip ve futbolcuları toplu halde Ak Saray'a götürerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzuruna çıkarmıştı.

Albayrak, sergilediği tavır ve ziyaret sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle camia içerisinden büyük tepki almıştı.

 

 

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