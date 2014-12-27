Ceyda Karan, Ak Saray'a gittiler diye Galatasaray'ı bıraktı, Melih Gökçek sessiz kalamadı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ceyda Karan, Galatasaray Futbol Takımı'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesine tepki göstererek, Galatasaray taraftarlığını bıraktığını duyurdu.

Ceyda Karan, kişisel Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"40 yılı aşkındır tuttuğum takımın taraftarlığını bırakmak da varmış.. Buraya kadar.."

Melih Gökçek'ten yanıt

Karan'ın bu açıklaması kısa sürede büyük yankı buldu ve çok sayıda olumlu ya da olumsuz tepki geldi. Bu tepkilerin en dikkat çekeni ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e aitti. Gökçek, kişisel Twitter hesabından Karan'a, "Yapma ya... Milletin çok umurunda... Galatasaraylılara sordum, o kim dediler" mesajını yazdı.