Futbol takımı için araç bulamayınca 16 kişiyi, 6 kişilik araca sığdırdı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da İskilipgücü\'nün U-15 futbol takımı antrenörü Nihat Armutçu, takımını maça götürmek için araç bulamadı. Armutçu daha sonra 16 kişiden oluşan takımı 6 kişilik hafif bir ticari araca bindirmek zorunda kaldı. Bunun üzerine antrenör kendi sosyal medya hesabından sitem dolu sözlerle, genç futbolcuların tıka basa binmek zorunda kaldığı araçtaki fotoğrafını paylaştı.

Armutçu fotoğrafının altına sitemlerini de belirterek paylaştı ve şunları ifade etti: \"Bugün hayatımın en zor ve üzüntülü günlerinden birini yaşadım. 1998 yılında öğretmenliğe ve antrenörlüğe başladım. 2002 yılında kendi kulübümüzü kurduk. Dün Çorum\'da U-15 ligi maçımız vardı. Maça gitmek için hiçbir resmi makamdan minibüs bulamadık. Zaten ilçeden maddi destek yok. Hiç olmazsa minibüs ihtiyacımız karşılanırdı. Artık o da verilmiyor. Hafta içi olduğundan bir kaç kişiden rica ettik ama araçları öğrenci servisi çektiği için araç veremediler. Özellikle bizim gibi ilçelerde resmi kurumlar araç desteği sağlar. Bunu yıllardır ilçemizde belediye başkanları karşılıyordu, belediye bütçesinden. Ancak bu sezon belediye karşılamayacağını bildirdi. Şu ana kadar veresiye gittik maçlara. Bugün ise son çare bir ağabeyimiz özel aracını tahsis etti. 5+1 kişilik araca 16 futbolcumu sığdırdım. Ne olur iş güvenliği filan demeyin. Yanlış olduğunu biliyorum. Tehlikeli olduğunu biliyorum. Ama ya maça gitmeyip ligden ihraç edilecektik ya da riski göze alacaktık. 2018 Türkiye’si ve İskilip’inde maç için minibüs bulamamak çok acı.”

İskilipgücü U-15 futbol takımı, karşılaştığı Osmancık Belediyespor U-15 takımına 8-0 yenildi.

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