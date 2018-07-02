Futbol şarkıları hit olursa...

“Futbol bizim hayatımız, çünkü âlemin kralı futbol tüm dünyaya hükmediyor!” Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Wolfgang Overath ve 1974’te Dünya Şampiyonu olan diğer futbolcular, podyuma sıra sıra dizilmiş ve “baston yutmuş gibi” dimdik durarak, koro halinde Almanya’nın resmî Dünya Kupası şarkısını seslendiriyordu. Bu çalışmadan önce de dönemin yıldız futbolcularının “solo” denemeleri olmuştu. Hatta Franz Beckenbauer’in “Gute Freunde” (İyi Arkadaşlar) şarkısı müzik listelerine bile girmeyi başarmıştı. Kaleci Sepp Meier ve golcü Gerd Müller, müzikal yeteneğini sergileyen diğer futbolcular arasında başı çekiyordu.

Artık az sayıda istisna söz konusu

Ancak derin bir nefes alabiliriz! 1960 ve 70’lerdeki “şarkı söyleyen futbolcu” furyası çoktan son buldu. Zira günümüzde futbolcular, yeteneklerini stüdyolarda değil yeşil sahalarda sergilemeyi tercih ediyor. Artık sadece bazı istisnalar söz konusu: Eski Galatasaraylı Lukas Podolski’nin memleketi Köln’de geleneksel karnaval müziği yapan gruplara eşlik etmesi ya da Bayern Münih'li Jerome Boateng'in İngiliz komedyen Jack Whitehall ile rap düeti yapması gibi.

İşi ehline bırakmak gerek

Günümüzdeki başarılı futbol şarkıları, işinin erbabı profesyonel müzisyenlerin imzasını taşıyor. Reçete gayet basit: Birkaç başarılı pop şarkıcısı seçilir, onlara uygun sözler yazılır, herkesin hep bir ağızdan söyleyebileceği ritimleri içiren besteler yapılır, biraz da stadyum ve coşku efekti ilave edilir ve şarkı piyasaya sürülür. Güney Afrika’daki 2010 Dünya Kupası sırasında herkesin diline dolanan ve bugün bile güncelliğini koruyan, Shakira’nın seslendirdiği “Waka Waka” işte tam böyle bir şarkı. Geleneksel Afrika ezgileriyle futbol unsurları başarılı bir şekilde harmanlandığında, ortaya mükemmel ve kalıcı bir eser çıkabiliyor. Brezilya’daki 2014 Dünya Kupası için bestelenen “We are one” da benzer özellikler taşıyor. Jennifer Lopez,Claudia Leitte ve Pitbul üçlüsünün yorumladığı şarkı, dört yıl önce adeta futbol severlerin “Milli Marşı” haline gelmişti. Resmî Dünya Kupası şarkılarının yanı sıra katılımcı ülkeler, kendi memleketlerinde de takımlarını ateşleyen özel şarkı ve marşlar üretiyor. Bunlar maç yayınları sırasında ülke televizyonlarınca motivasyon amaçlı olarak sık sık yayınlanarak taraftarlar coşturulmaya çalışılıyor.

"Birlikte” 13 haftadır listelerde

Eskiden milli takımın koro halinde seslendirdiği şarkıların yerini bugün Almanya'da da profesyonel müzisyenlerin futbol temalı özel şarkıları aldı. 2018 FIFA Dünya Kupası için hazırlanan ve Alman televizyonlarında şampiyona boyunca yayınlanan “Zusammen” (Birlikte) adlı şarkı, tam 13 haftadır “Top 50” listesinde kendine yer buluyor. Dört Alman rap şarkıcının “Die fantastischen Vier” (Fantastik Dörtlü) adı altında bir araya gelerek şarkıcı Clueso ile birlikte seslendirdiği coşkulu rap şarkısı, geçen hafta müzik listelerinde 11’inci sıraya kadar yükseldi. Şarkı, takım ruhu içinde her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini anlatarak “Birlikten kuvvet doğar” mesajını veriyor. Ancak Almanya’nın elenmesinin ardından, listelerdeki yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu.

Silke Wünsch

© Deutsche Welle Türkçe