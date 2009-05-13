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Yaşam

Futbol meraklısı hindi

Tokat'ın Şenyurt Kasabası'nda yaşayan Yadigar Özkayıt'ın eğittiği hindisi, her gün dakikalarca futbol oynuyor.

13 Mayıs 2009 03:00

Tokat'ın Şenyurt Kasabası'nda yaşayan Yadigar Özkayıt'ın hindisi, her gün dakikalarca futbol oynuyor.

83 yaşındaki emekli öğretmen Yadigar Özkayıt'ın çiftliğinde beslediği 16 çeşit hayvan arasında yer alan hindi görenleri şaşırtıyor. Sahibi Yadigar Özkayıt'ın bir senedir yanında bulunan ve her gün dakikalarca futbol oynayan hindi, topu ayağıyla arkaya doğru iteleyebiliyor.

Hindisinin attığı topları kendisine geri getirdiğini söyleyen Yadigar Özkayıt, ``Gençliğimde profesyonel anlamda voleybolcuydum. Sporun her türlüsüne merakım vardır. Hindimin de top oynamaya merakını tesadüfen gördüm ve onu bu yönde eğitmeye başladım. Her gün top oynuyoruz ve zamanla çok daha iyi olacak'' dedi.

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