Futbol maçlarının devam ettiği Belarus'a Dünya Sağlık Örgütü'nden çağrı: Vaka sayısı artıyor, ligler durmalı

Dünya Sağlık Örgütü, futbol maçlarının devam ettiği Belarus'a uyarıda bulundu. Dr. Patrick O'Connor, "Elimizdeki verilere göre Belarus'ta her geçen gün pozitif test rakamı katlanarak artıyor. Bu sebeple tüm izolasyon önlemlerini arttırmalılar ve spor gibi kitlesel organizasyonları durdurmalılar" dedi.

Koronavirüs ile mücadele dünya genelinde sürerken Avrupa’da futbol maçlarının devam ettiği tek ülke olan Belarus’a net bir uyarı geldi. Bu hafta Belarus’u ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü heyetinin başında yer alan Dr. Patrick O’Connor Koronavirüs vakalarının ülkede katlanarak artmasına dikkat çekti ve futbol maçlarının oynatılması hatasından bir an evvel dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Yakın zamanda Belarus Sağlık Bakanı, dünya çapında gösterilen tepkiler üzerine açıklama yaparak, “Ligleri askıya almak benim verebileceğim bir karar değil” sözleri ile topu futbolun yetkililerine atmıştı. Belarus’ta şu ana kadar vaka sayısı 2 bin 226 vaka görülürken 23 kişi hayatını kaybetti.