'Futbol kulüpleriyle ilgili şüphelerimiz var'

T24 -

'40-50 kişiyi sepetleyebilirsek...'

'Yeni kanunu Bakanlığa sunmak üzereyiz'

'Kulüplerle ilgili şüphelerimiz var'

Akgiray, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtlarken, bilgi hırsızlığının para hırsızlığından çok daha yıkıcı ve zarar verici olduğunu, ancakteknoloji çağında kuralla birçok şeyin engellenemeyeceğini söyledi."Gazeteciler konusunda SPK kulağının üstüne yatıyor" değerlendirmelerine ilişkin de Akgiray, "Gazetecilerin portföylerinin değerine kimse meraklı değil. Medya fevkalade önemli bir araç. Fakatmedyasız da bilginin yayılmasının imkanı yok. Medyanın yaptığı... finans piyasaları için çok hayati fonksiyonu var. Dolayısıyla medyanın özgürlüğünü kısıtlamak, kendi ayağına kurşun sıkmaklaeşdeğerdir. Fakat bu önemi bilerek, bu önemin farkında olarak yanlış yönlendirici, yanıltıcı haber, bilgi yayarak kişisel menfaat sağlamak, içten öğrenilenlerle aynı suçtur. Çok konuşulan köşe yazarı yazı yazsa, bir banka batıyor dese, o banka batsa batışından bu kişi menfaat sağlasa bu suçtur. Bir haber yazmak içinse haber kaynağını yazacak, kendi yatırımı, pozisyonu var mı yazacak ki inandırıcı olsun. "Bir medya mensubu bilgi manipülasyonu yapmak istiyorsa kendisinin yapmayabileceğini, "köydeki Ahmet ağanın kuzeniyle yapacağını" ifade eden Akgiray, "Haberden önce çok ciddi bir iş yaptıysa görmek kolay, iz sürülebilir. Ancak diğer taraftan kişilerin ve kurumların lüzumsuz yere afişe olmasını da gereksiz buluyoruz. Gazeteci kimliğine yönelik bir düzenleme yaparız, kolay. Ama medyanın çok önemli bir görevi var. Bilginin yayıldığı yer. Herkes için yaptığın yasaklamayı, düzenlemeyi medyaya koyduğunuz anda doğru olmayabilir. Herhangi bir medyada, gazetede tavsiyede bulunması okey. Ama altta yazacak. Ben de aldım bu kağıttan, kaynağım bu diye..." şeklinde konuştu.Akgiray, "Birşeyler yapacağız, herkesin rızasını, okeyini alarak birşeyler yapacağız. Orası kesin artık. Ama kimsenin peşinde giderek bu işi yapmayacağız. Konuyu 6-7 aydır araştırıyoruz. Nasıl yapacağız diye. Kafa yoruyoruz" dedi.Türkiye'de piyasaların biraz ihmal edildiğini söyleyen Akgiray, Bu ihmali ortadan kaldırmak için biraz seslerini yükselteceklerinin altını çizrek, ''Sadece sesimizi yükseltmeyeceğiz. İş yaparak bunu ispatlamak gerekiyor. Biz de bunu yapacağız'' diye konuştu.Manipülasyon kelimesinin çok popüler olduğuna işaret eden Akgiray, ''İMKB'deki toplam işlem hacminin çok az kısmı, yüzde 1-2'si sizlerin yazdığı şekilde manipülasyon sonucu ortaya çıkan işlem hacmi. Bunu temizlemek lazım'' dedi.Güveni sağlamak için kısa bir süre SPK'nın, piyasanın ağabeyi olarak gözükmesinde fayda olduğunu anlatan Akgiray, şunları kaydetti:''Şöyle ki İMKB'den biraz işlem hacmi kaybını göze alarak, biraz kısa vadeli likidite kaybını göz alarak 40-50 kişiyi oradan sepetleyebilirsek kaba tabiriyle... İnanın ki güven konusunda büyük bir adımı atmış olacağız. Niye yapılmamış bu, çünkü balık suda yaşarken suyu görür, suyun dışında hayat olduğunu bilmez.Kurumlarımızı yönetenler, Borsamız olsun, diğerleri olsun, '(Aman mevcut yapıda ticari hacim azalmasın, bir şey yapmayalım) diye bilinç altında bir korunma güdüsü var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Gerekiyorsa düşsün, ayıklanması lazım. (Bak devletimiz bu işi yaptı) dedirttiğimiz gün, o güven unsurunun önemli kısmının geri geleceğini tahmin ediyoruz.''Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana 40 civarında tebliğ çıkardıklarını anımsatan Akgiray, bu sene gündemlerinde yer alan konulara ilişkin de şunları kaydetti:''Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nu yakında Bakanlığa sunmak üzereyiz. Bu yoğun takvimde Meclis'ten bu sene geçer diye söz alıyoruz. Bu kanun geçtiği zaman bırakın AB'ye, uluslararası standartlara tam uyumu, onların da üstünde, birçok kapının bizim sermaye piyasalarımız için açılacağını düşünüyoruz. Foreks piyasası düzenlemesi, Bakanlıkta bir kanun maddesi bekliyor. O geçer geçmez hazırız. Foreks piyasasında sırf foreks değil, altın, petrol işlemleri yapılıyor. Günlük işlem hacmi 3 milyar doları geçti.''İMKB'de halka açık olan futbol kulüplerinin şirketleriyle ilgili bir düzenleme getirip getirmeyeceklerine ilişkin bir soruya karşılık da Akgiray şunları kaydetti:"Düzenleme getirmeyi düşünmüyoruz. Fakat 4 tane kulübümüz halka açık şu anda. 4'ü de çok yanlış yapı ile bu işe başlamışlar. Bu kulüplerin profesyonelce, düzgün yönetildiği konusunda bir takım tereddütlerimiz, şüphelerimiz var. Borsa'daki fiyat oluşumu konusunda çok büyük şüphelerimiz var. Bütün bunları üst üste koyunca rakamlar fevkalade büyüyor. Düşünün bir yayın ihalesinde 400 milyon dolarlar konuşmaya başladık. Milyar dolarlara gidiyor bu işler. Dolayısıyla bu yanlışlığın bir an evvel düzeltilmesi lazım ilgili taraflar tarafından."