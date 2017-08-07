Futbol karşılaşmalarını evde izlemenin bedeli ne kadar?

Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Fransa Ligi yayıncısı Digitürk ve UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni yayınlayan Tivibu Spor'un açıkladığı fiyatlara göre; adı geçen ligleri izlemek isteyen bir kullanıcı, giriş fiyatı hariç aylık 140 lirayı gözden çıkarmak zorunda.

FutbolArena'nın haberine göre; Digitürk'te tek paket içerisinden kullanıcılara tüm maçlar sunulacak. Spor Toto Süper Lig'in tüm maçları, İngiltere Premier Ligi, La Liga, Ligue 1, Euroleague, Türkiye Basketbol Ligi, NBA, ATP Masters 1000, WTA, Formula 1 ve diğer spor organizasyonları aylık 99 TL üzerinden satışa çıkarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarına sahip olan Tivibu Spor da aylık paket fiyatını 40 TL olarak belirledi.



Bir sporsever Süper Lig maçlarıyla birlikte Avrupa maçlarını da izlemek isterse aylık giriş ücretleri hariç sadece paketler için 140 TL ödemek zorunda kalacak.