T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbol karşılaşmalarını evde izlemenin bedeli ne kadar?

Digitürk ve Tivibu Spor, yeni sezon fiyatlarını açıkladı

07 Ağustos 2017 17:38

Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Fransa Ligi yayıncısı Digitürk ve UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni yayınlayan Tivibu Spor'un açıkladığı fiyatlara göre; adı geçen ligleri izlemek isteyen bir kullanıcı, giriş fiyatı hariç aylık 140 lirayı gözden çıkarmak zorunda.

 FutbolArena'nın haberine göre; Digitürk'te tek paket içerisinden kullanıcılara tüm maçlar sunulacak. Spor Toto Süper Lig'in tüm maçları, İngiltere Premier Ligi, La Liga, Ligue 1, Euroleague, Türkiye Basketbol Ligi, NBA, ATP Masters 1000, WTA, Formula 1 ve diğer spor organizasyonları aylık 99 TL üzerinden satışa çıkarıldı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarına sahip olan Tivibu Spor da aylık paket fiyatını 40 TL olarak belirledi.

Bir sporsever Süper Lig maçlarıyla birlikte Avrupa maçlarını da izlemek isterse aylık giriş ücretleri hariç sadece paketler için 140 TL ödemek zorunda kalacak.

ETİKETLER

Maç izlemeninbedeline kadardigitürktivibufiyatlaryeni sezonaçıklandı140 lirasüper liglig tvpremier ligla liga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24