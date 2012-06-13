Futbol kanser hastalarına iyi geliyor

İspanya'da yapılan araştırma, futbol maçı izlemenin kanser hastalarında acı ve keyifsizliği azalttığını gösterdi. Araştırmanın rakamsal değerlerine göre futbol, kanser acılarını yüzde 9, keyifsizliğini ise yüzde 5 azaltıyor.



Madrid Ciudados Laguna ve Barcelona Saint Jaume i Santa Magdalena hastanelerindeki bir grup sosyolog ve psikolog ile Girona Üniversitesi, Houston Kanser Araştırma Merkezi ve Doktor Eduardo Bruera’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırma, ileri düzeydeki kanser hastaları üzerinde yapıldı. Araştırmaya göre, bu tip hastaların futbol maçı izledikleri sırada ortalama olarak acılarının yüzde 9, keyifsizliklerinin ise yüzde 5 azaldığı belirtildi.

Hastalardan bazılarının maç izlerken yaptıkları açıklamalarda, "Maç izlerken, tüm ağrılar geçiyor. Maç öncesi heyecanlanıyorum, bir şeyler yapma isteğim geliyor, olumlu bir ruh halinde oluyorum ve bunun bana yardımcı olduğuna inanıyorum" dediklerinin altı çizildi. Ayrıca araştırmaya katılanların, futbol maçı sırasındaki sinirlilik oranının yaklaşık yüzde 13 arttığı, çabuk öfkelenme gibi olumsuz hislerinin ise azaldığı kaydedildi.



Hastalık psikolojisinden çıkarıyor



Sonuçları değerlendiren Psikolog Esther Marti, "Burada sinirliliği pozitif anlamda görmek gerekir çünkü onları hastalık psikolojisinden çıkartıp, hayata geri döndürüyor, hastalıktan dolayı kaybetmeye başladıkları hislerini tekrardan kazandırıyor" diye konuştu.

Araştırma yapma fikrinin, 3 yıl önce teknik direktör Josep Guardiola’nın Barcelona ile arka arkaya 3 kupa birden kazanması sonrasında doğduğunu anlatan psikolog Jordi Royo da "O dönemde hastaların ruh halinde, heyecanlarında değişiklikler gözlemledik. Hastalarımızı futbol maçı izleyenler ve izlemeyenler diye iki gruba ayırdık ve onları gözlemlemeye başladık. Futbol maçı izleyenler hastalarda, acı hissinin yüzde 8,7 oranında azaldığını gördük" değerlendirmesinde bulundu.