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Spor

Futbol hakeminden sahada evlenme teklifi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Kayseri Bölgesi İl Hakemi Mehmet Ceranlı, görev yaptığı U19 maçının ardından kız arkadaşı eski hakem Bilge Aktürk'e evlenme teklifinde bulundu

21 Şubat 2018 19:03

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Kayseri Bölgesi İl Hakemi Mehmet Ceranlı, görev yaptığı U19 maçının ardından kız arkadaşı eski hakem Bilge Aktürk\'e evlenme teklifinde bulundu.
Vali Muammer Güler Stadı\'nda Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri İdmanyurdu arasında oynanan U19 Ligi müsabakasında yardımcı hakem olarak görev yapan Mehmet Ceranlı, müsabaka sonunda kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Genç hakem, müsabakasını izlemeye gelen Bilge Aktürk’e soyunma odası önünde “Ne bir şarkı ne bir söz ne de bir gösteriş, olayın özü iki kelimelik bir söyleyiş !.. Seni Seviyorum Bilge’m benimle evlenir misin?” yazılı pankart ve konfeti eşliğinde diz çökerek, tek taş uzattı. Genç kızın teklifi kabul etmesi üzerine çevredekiler genç çifti alkışladı. Genç hakem Mehmet Ceranlı 3 yıldır her anında yanında olduğunu kaydettiği Bilge’ye teşekkür ederek, “Evlenme teklifime evet deyip hayatımın sonuna kadar yanımda olacağı için teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. İkimizin hakem olması bu atmosferi bize özel kıldı. Son maçım şimdi daha da anlam kazandı, herkese teşekkür ediyorum\" dedi.
Teklifine olumlu yanıt alan Mehmet Ceranlı, Sözleşmeli Uzman Jandarma sınavını kazanması nedeniyle hakemliğe de nokta koydu.  

(FOTOĞRAFLI)

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