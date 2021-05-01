Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir: Pandemide kulüplerin gelirleri yüzde 30-40 geriledi; kayıp 1.2 milyar liranın üzerinde

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, pandemi sürecinde kulüplerin gelirlerinin yüzde 30-40 arasında gerilediğini belirtti. Dünya yazarlarının sorularını yanıtlayan Özdemir, kaybın 1.2 milyar liranın üzerinde olduğunu kaydetti.

Kulüplerin borçlarını azaltmak için getirilen harcama limiti uygulamasının sürdürüleceğini belirten Özdemir, "Hatta önümüzdeki dönemlerde aynı uygulamayı TFF 1. Lig, sonra da 2. ve 3. Lig kulüplerimiz için yapacağız. 4-5 kulüp dışında hepsinin borcu var" dedi.

Zaman zaman şu veya bu kulübün limitinin artırılması konusunun gündeme geldiğini ifade eden Özdemir, "Limiti artan kulüp ya yapılandırmaya gitmiştir, ya kredi ana para ödemesini ertelemiştir veya oyuncu satışı, sponsorluk gibi gelirlerinde artış olmuştur, kadro maliyetini düşürmüştür. Hiçbir kulübün durup dururken limiti artmaz. Aynı şekilde indirilemez de… Zaten kulüpler Lisan Kurulu’na gelir-gider bildirimlerini yaptıklarında hangi limite sahip olduklarını az çok biliyorlar. TFF’nin bu konuda bir müdahalesi olmadığını da çok iyi biliyorlar. Kulüp Lisans Kurulu’nun açıkladığı limitleri aşan olursa, talimatlarda yer alan şekilde kademe kademe ceza alacaktır. Bu kesin ve nettir" diye konuştu.

Yayın ihalesi bu yıl

Yayın ihalesi için hazırlıklara başladıklarını da belirten Özdemir, yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını söyledi. Özdemir şu bilgileri verdi:

"Süreci Kulüpler Birliği ile beraber yürütüyoruz. Yeni ihale şartnamesi ile ilgili detayları sezon bittikten sonra açıklayacağız. Digiturk ile 1 sene daha sözleşmemiz var. Ancak, daha sonraki yılların ihalesini bu yılın sonuna kadar yapmamız gerekiyor. Önceki ihale bedeli 500 milyon dolardı, evet. Ancak, o günkü TL karşılığı ile bugünkü arasında fark var.

Göreve geldikten sonra kur farkı nedeniyle yayıncı kuruluşla yaklaşık 20 toplantı yaptık ve anlaşma sağladık. Bu sezon da karşımıza pandemi etkisi çıktı. Hem kulüplerimizin hem de yayıncı kuruluşun fedakarlıkları ile rakamda anlaştık. Digiturk ödemeleri yapıyor, sorun yaşamıyoruz.Yeni ihale bedelini şu anda tahmin etmek mümkün değil."