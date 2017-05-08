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Spor

Futbol dünyasında bir ilk: Napoli çöpçatan uygulamasıyla anlaşma yaptı

Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz (Arek) Milik, 2 haftalığına Tinder'a çıkarıldı

Polonyalı futbolcuyla tanışmak isteyen hayranlarının tek yapması gereken uygulamaya girerek Milik&#39;in hesabını ‘’sağa kaydırmak’’ ve dikkat çekici bir mesaj yollamak

08 Mayıs 2017 21:10

İtalya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Napoli, dünyanın en popüler çöpçatan uygulamalarından Tinder ile ilginç bir anlaşmaya imza attı. Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz (Arek) Milik, 2 haftalığına Tinder'a "çıkarıldı."

Tinder ile Napoli arasındaki anlaşma, geçen Ekim ayında Polonya milli takımının bir maçı sırasına sakatlanan Milik'in "sahalara dönüşünü" kutlamak için yapıldı.

Anlaşmaya göre Milik 2 hafta boyunca Tinder'da olacak.

Polonyalı futbolcuyla tanışmak isteyen hayranlarının tek yapması gereken uygulamaya girerek Milik'in hesabını "sağa kaydırmak" ve dikkat çekici bir mesaj yollamak.

Milik, 2 hafta içinde kendisine gelen mesajları şahsen okuyacak ve en çok ilgisini çeken 4 kişiyle buluşacak.

'Tinder'da bir girişim yapan ilk futbol kulübü'

"Kampanyayı" kendi sosyal medya hesaplarından da duyuran Milik, paylaştığı videoda hayranlarına, "Sevgili hayranlarım, oyuna döndüm! Beni sahada da Tinder'da da bulabilirsiniz" diye seslendi.

Milik, kampanyayı kendi sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak duyurdu.

Milik, bu yöntemi "taraftarlarla buluşmanın yeni bir yolu" olarak niteledi ve "Teknoloji, bizi birbirimize yaklaştırıyor, spor da öyle. Bu yeni maceraya başlamayı iple çekiyorum" dedi.

Tinder'dan yapılan açıklamada da "Arek Milik'i ve Napoli'yi desteklemekten mutluyuz. Tinder her şeyden önce yeni insanlarla tanışma platformudur, biz de hayranlarını idolleriyle iletişime geçirmek için sabırsızlanıyoruz" denildi.

Napoli kulübü de internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Napoli, Tinder'da bir girişim başlatan ilk futbol kulübü olmaktan çok memnun" ifadelerini kullandı.

 

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