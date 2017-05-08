Futbol dünyasında bir ilk: Napoli çöpçatan uygulamasıyla anlaşma yaptı

Milik, bu yöntemi "taraftarlarla buluşmanın yeni bir yolu" olarak niteledi ve "Teknoloji, bizi birbirimize yaklaştırıyor, spor da öyle. Bu yeni maceraya başlamayı iple çekiyorum" dedi.

Tinder'dan yapılan açıklamada da "Arek Milik'i ve Napoli'yi desteklemekten mutluyuz. Tinder her şeyden önce yeni insanlarla tanışma platformudur, biz de hayranlarını idolleriyle iletişime geçirmek için sabırsızlanıyoruz" denildi.

Napoli kulübü de internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Napoli, Tinder'da bir girişim başlatan ilk futbol kulübü olmaktan çok memnun" ifadelerini kullandı.