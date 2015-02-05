Futbol dünyası Udo Lattek‘in yasını tutuyor



Udo Lattek'e 2013'te parkinson teşhisi konmuştu. Ayrıca yavaş ilerleyen demanstan muzdaripti. Başarılı teknik direktör, felç geçirdikten sonra Köln'deki bir bakımevinde gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Lattek, ilerleyen yaşlarında dahi futbolu tutkulu, ama aynı zamanda sevecen bir alçak gönüllükle temsil etti. 75'inci doğum günü kutlamasında ‘‘Ben sıfırdan buralara gelen bir çiftçi oğluyum. Sahip olduğum her şeyi futbola borçluyum.‘‘ demişti.

Futbolun unutulmazlarından

Lattek, Almanya'nın en başarılı teknik direktörüydü. Aralarında Bayern Münih, Mönchengladbach ve Barcelona gibi ünlü takımların olduğu birçok kulübü çalıştıran Lattek, kariyeri boyunca 14 kupa kazandı. Lattek kadrosunda Maradona'nın da yer aldığı Barcelona'ya 1982'de UEFA Kupa Galipleri Kupası da kazandırmıştı.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, 'adı Bayern Münih'in 70'li yıllardaki parlak dönemiyle özdeşleşen Udo Lattek'in ölümünün kulüpte herkesi derinden etkilediğini' söyledi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Wolfgang Niersbach da başarılı teknik direktörün kaybından duyduğu üzüntüyü ifade ederek: ‘'Udo Lattek yalnızca Bundesliga'nın en başarılı teknik direktörü değil, aynı zamanda Alman futbolunun da seçkin isimlerindendi. DFB 2012'de ona yaşam boyu başarı ödülünü verdi, çünkü Lattek yıllar süren kariyeri boyunca futbolda önemli izler bıraktı‘‘ dedi.