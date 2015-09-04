Futbol dünyası da kayıtsız kalmadı



Alman milli futbol takımı EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma yolunda Polonya ve İskoçya ile önemli maçlar oynayacak. Ancak 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun Bodrum'da kıyıya vuran ölü bedenini gösteren fotoğrafların internet ve yazılı basına yansımasından beri ülkede çok az kişi futbol konuşuyor.

Almanya'nın sığınmacı akınına uğramasına, mülteci barınaklarının kundaklanmasına, sığınmacıların zor şartlar altındaki yaşam mücadelesine Alman futbol kamuoyu da kayıtsız kalmadı.

Alman millilerden örnek davranış

Alman milli takımı Polonya maçı öncesi ırkçılığa karşı bir video hazırladı. Jerome Boteng, İlkay Gündoğan, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil ve Toni Kroos'un yer aldığı videoda şiddet ve yabancı düşmanlığına karşı mesajlar verildi. Milli takım menajeri Oliver Bierhoff “Bir futbol milli takımı olarak örnek teşkil etmemiz gerekir” derken Toni Kroos da “Biz halkın içindeyiz. Bence dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak yardım edecek durumdayız” diye konuştu.

Bayern Münih'ten kampanya

Almanya'nın şampiyonluk rekortmeni Bayern Münih de mülteciler için bir milyon euro bağışta bulunacağını bunu yanı sıra ülkeye gelen mülteci çocuklarına eğitim ve malzeme yardımı yapacaklarını açıkladı. Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heniz Rummenigge, Bayern Münih'in yardıma muhtaç sığınmacı kadın, çocuk ve erkeklere yardımcı olma konusunda toplumsal sorumluluk taşıdığını söyledi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kurulacak antrenman kampında çocukların yemek ve futbol malzemelerinin karşılanacağı ve Almanca dersi verileceği belirtildi. Bayern Münih kulübünün girişimi Bavyera eyaleti yönetiminden de destek buldu.

Son haftalarda da birçok futbol kulübü sahalarında oynadıkları maçlara sığınmacıları da davet etmişti. Bazı takımların taraftarları da tribünlerde açtıkları “refugees welcome” (Hoşgeldiniz mülteciler) yazılı pankartlarla dayanışma örneği sergilemişti.

“Welcome United 03”

Bu arada Potsdam'da Almanya'nın ilk mülteci takımı kuruldu. Geçen Pazar günü mahalli ligde ilk resmi karşılaşmasına çıkan “Welcome United 03” rakibi Lok Potsdam'ı 3-2 yendi. Takımın müsabakalara çıkabilmesine, mahalli küme ekiplerinden SV Babelsberg ön ayak oldu. 40 kişilik mülteci takımının gönüllü yöneticiliğini yapan Manja Thierme “futbol birleştirir. Mültecileri topluma daha hızlı entegre eder” diye konuştu.