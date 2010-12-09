-FUTBOL: AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 GRUPTA SON MAÇLAR YAPILDI ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Futbolda, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (E), (F), (G) ve (H) gruplarında müsabakalar, bu gece yapılan maçlarla tamamlandı. Gruplarda Real Madrid, yenilgisiz 16 puanla tur atlamayı başarırken, Zilina ve Partizen ise puan alamadan elenen takımlar oldu. Son maçların ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura yükselirken, 3. olanlar ise mücadeleye UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle: -SONUÇLAR- -E GRUBU- Cluj-Roma.............................( 1 - 1 ) Bayern Münih-Basel....................( 3 - 0 ) -F GRUBU- Marsilya-Chelsea......................( 1 - 0 ) Zilina-Spartak Moskova................( 1 - 2 ) -G GRUBU- Milan-Ajax............................( 0 - 2 ) Real Madrid-Auxerre...................( 4 - 0 ) -H GRUBU- Arsenal-Partizan......................( 3 - 1 ) Shakhtar Donetsk-Braga................( 2 - 0 ) -PUAN DURUMLARI- -(E) GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Bayern Münih 6 5 0 1 16 6 15 2. Roma 6 3 1 2 10 11 10 3. Basel 6 2 0 4 8 11 6 4. CFR Cluj 6 1 1 4 6 12 4 -(F) GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Chelsea 6 5 0 1 14 4 15 2. Marsilya 6 4 0 2 12 3 12 3. Spartak Moskova 6 3 0 3 7 10 9 4. Zilina 6 0 0 6 3 19 0 -(G) GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Real Madrid 6 5 1 0 15 2 16 2. Milan 6 2 2 2 7 7 8 3. Ajax 6 2 1 3 6 10 7 4. Auxerre 6 1 0 5 3 12 3 -(H) GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Shakhtar Donetsk 6 5 0 1 12 6 15 2. Arsenal 6 4 0 2 18 7 12 3. Braga 6 3 0 3 5 11 9 4. Partizan 6 0 0 6 2 13 0