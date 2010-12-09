T24 LogoT24 Logo
Spor

FUTBOL: AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 GRUPTA SON MAÇLAR YAPILDI ANKARA (A.A)

09 Aralık 2010 09:18

-FUTBOL: AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 GRUPTA SON MAÇLAR YAPILDI ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Futbolda, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (E), (F), (G) ve (H) gruplarında müsabakalar, bu gece yapılan maçlarla tamamlandı. Gruplarda Real Madrid, yenilgisiz 16 puanla tur atlamayı başarırken, Zilina ve Partizen ise puan alamadan elenen takımlar oldu. Son maçların ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura yükselirken, 3. olanlar ise mücadeleye UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle: -SONUÇLAR- -E GRUBU- Cluj-Roma.............................( 1 - 1 ) Bayern Münih-Basel....................( 3 - 0 ) -F GRUBU- Marsilya-Chelsea......................( 1 - 0 )  Zilina-Spartak Moskova................( 1 - 2 ) -G GRUBU- Milan-Ajax............................( 0 - 2 ) Real Madrid-Auxerre...................( 4 - 0 ) -H GRUBU- Arsenal-Partizan......................( 3 - 1 ) Shakhtar Donetsk-Braga................( 2 - 0 ) -PUAN DURUMLARI- -(E) GRUBU- TAKIMLAR                O    G    B    M    A    Y    P -------------------------------------------------------- 1. Bayern Münih         6    5    0    1   16    6   15 2. Roma                 6    3    1    2   10   11   10                 3. Basel                6    2    0    4    8   11    6                 4. CFR Cluj             6    1    1    4    6   12    4  -(F) GRUBU- TAKIMLAR                O    G    B    M    A    Y    P -------------------------------------------------------- 1. Chelsea              6    5    0    1   14    4   15 2. Marsilya             6    4    0    2   12    3   12 3. Spartak Moskova      6    3    0    3    7   10    9 4. Zilina               6    0    0    6    3   19    0    -(G) GRUBU- TAKIMLAR                O    G    B    M    A    Y    P -------------------------------------------------------- 1. Real Madrid          6    5    1    0   15    2   16 2. Milan                6    2    2    2    7    7    8 3. Ajax                 6    2    1    3    6   10    7  4. Auxerre              6    1    0    5    3   12    3 -(H) GRUBU- TAKIMLAR                O    G    B    M    A    Y    P -------------------------------------------------------- 1. Shakhtar Donetsk     6    5    0    1   12    6    15 2. Arsenal              6    4    0    2   18    7    12                 3. Braga                6    3    0    3    5   11     9                 4. Partizan             6    0    0    6    2   13     0

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24