Fanatik yazarı Emre Tilev, 2018 Dünya Kupası'nda oynanan Güney Kore - Almanya karşılaşmasını değerlendirdi.

Tilev, Almanların her ne kadar turnuvanın topa en çok sahip olan 2. takımı olsa da beceriksizliğinden dolayı kaybettiğini savundu.

İşte Emre Tilev'in Fanatik'te yer alan yazısı

"Almanlar, en çok pas yapan, en çok topa sahip olan 2. takım olsa da kontra toplara yenik düştüler. Güney Kore ise en iyi kontra top yapan taraftı. İsveç maçında kırmızı kart gören ve yerini Süle’ye bırakan Boateng’in boşluğunda, Güney Kore derinlemesine delmeye çalıştı. Biraz beceri farkı getirebilirdi. Öyle pozisyonlar harcandı ki. Gruptan çıkmak adına, gözler maçta, kulakları Meksika-İsveç buluşmasındaydı. Almanya ablukası ile geçen ilk yarıda bir türlü istenen kaliteli orta ceza alanına gelmedi. Ender kaliteli ortalar da yüksek kaldı. Antenleri ile sahayı mükemmel tarayan Mesut’un göbek ara pas denemeleri sonuç çıkarmadı.

Hamleler yetmedi



İkinci yarı ise Almanya baskısı kendini gösterdi. Net pozisyonlar kolay kaçtı. O sırada İsveç gol haberi geldi. Almanya kaçırdı, İsveç penaltı ile bir gol daha buldu. Almanya artık kazanmak zorundaydı. Löw hamleler yaptı. Sahaya tüm forvetleri sürdü. Ama onlar yerine İsveç bir gol daha attı. Sonrası kâbus. Savunma döküldü. Kore, Almanya ağlarını salladı. Almanya ne oluyor derken, bir gol daha geldi ve 2-0 yenilen Almanya kupaya havlu attı.



Maçın sorusu



Almanya sizce neden elendi?



Maçın starı



Turnuva öncesi bozuk moralleri düzeltmek adına çaba sarf eden Şansolye Angela Merker kadar çalışmadı Almanya. O yüzden ironi yapalım maçın yıldızı Şansolye Merkel.



Maçın olayı



1938 yılından bugüne Almanya ilk kez gruplarda turnuvaya veda etti. Son şampiyonun vedası dramatik olduğu kadar, ritüelleri de bozdu.



Kısa mesaj



İngiliz efsane golcü Garry Lineker’in 'Futbol 22 kişiyle oynanır, sonunda Almanlar kazanır' sözü de tarih oldu."