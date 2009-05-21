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Spor

Futbol 19 yaş altı genç milli takım, Portekiz'e gitti

21 Mayıs 2009 14:09

Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da mücadele edecek 19 Yaş Altı Genç Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gitti.

Bir süredir Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde kampta bulunan genç milliler, bu sabah Portekiz'e hareket etti.

Portekiz'in ev sahipliğini yapacağı elit turda, 3. Grup'ta yer alacak genç milliler, 23 Mayıs'ta Yunanistan, 25 Mayıs'ta Danimarka, 28 Mayıs'ta da Portekiz ile karşılaşacak.

Ogün Temizkanoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı 19 Yaş Altı Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Semih Kaya, Emirhan Ergün, Çetin Güngör, Sinan Osmanoğlu, Fatih Serkan Kurtuluş (Galatasaray), Eren Albayrak, Serdar Aziz, Sercan Yıldırım (Bursaspor), Umut Sözen (Ankaraspor), Necip Uysal (Beşiktaş), Özgür Çek (Fenerbahçe), Metin Uçar (Gençlerbirliği), Furkan Özcal (Kayserispor), Bayram Olgun (Ankaragücü), Barış Memiş (Trabzonspor), Rıdvan Şimşek (Karşıyaka), Uğur Parlak (Dardanelspor), Tunay Torun (Hamburg), Onur Ayık (Werder Bremen).

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