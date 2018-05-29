Füsun Sarp Nebil'in "Bitcoin ve Kripto Paralar" kitabı çıktı

Bilişim Teknolojileri Uzmanı, T24 yazarı, Füsun Sarp Nebil'in para ve kripto paraların tarihini anlattığı "Bitcoin ve Kripto Paralar" adlı kitabı çıktı.

Nebil, kitabında kripto paraların doğuşu, kripto paranın kısa tarihindeki önemli ve kritik olaylar, kripto paraları mümkün kılan teknik altyapıyı ayrıntılarıyla inceliyor.

Kitapta, dünya ekonomisiyle kripto paraların entegrasyonuna ilişkin örnekler de yer alıyor.

Kitabında "Peki kripto paralar kara paranın aklandığı teknik platformlardan mı ibaret, yoksa şu anda içinde yaşadığımız ekonomik sistemi uzun vadede yıkabilecek ya da en azından baştan aşağı değiştirebilecek bir potansiyele mi sahip? Yoksa bütün kripto paralar ciddi bir krizle patlayacak birer balon mu?" sorularına cevap arayan Nebil, Türkiye’deki kripto para ekonomisinin de ne durumda olduğunu anlatıyor.

Füsun Sarp Nebil'in, kripto para madenciliğinin harcadığı muazzam enerjiyi düşürmenin ya da sıfıra indirmenin yollarını aradığı kitabında, "Bütün bu gelişmelerin gerisindeki teknoloji olan BlockChain işlemlerin güvenilir ve saydam olmasını nasıl sağlıyor?

BlockChain teknolojisi yakın vadede hayatımızda ne gibi değişiklikler yaratabilir?

Belli başlı kripto paralar ve özellikleri nelerdir? Güvenlik sağlamaya yönelik önlemlere ve BlockChain teknolojisine rağmen BlockChain hırsızlıkları nasıl yapılabiliyor?" sorularına cevap arıyor.