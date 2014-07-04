Füsun İhsanoğlu: 'Tonton cumhurbaşkanı olur' yorumları çok hoşuma gitti

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Trabzon'daki seçim gezisine ilk kez eşi Füsun İhsanoğlu birlikte katıldı.



Al Jazeera’den Gonca Şenay'ın sorularını yanıtlayan Füsun İhsanoğlu, Türkiye’deki kutuplaşmanın kendilerini çok üzdüğünü anlattı.



Eşinin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde kendisinin de kadın sorunları üzerinde çalışmak istediğini anlatan İhsanoğlu’na göre, kadın cinayetleri, genç yaşta evlilikler ve eğitim, Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer alıyor.

Eşinize Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif edildiğinde ne hissettiniz?

İlk duyduğumda tabii çok onur duydum. Böyle bir teklifin eşime yapılmasından dolayı hepimiz bütün aile çok mutlu olduk. Ama daha çok yeni Türkiye’ye gelmiştik, yılların hasreti de vardı. Ailemize, memleketimize hasrettik. Yerleşmek gibi bir planımız vardı. Dolayısıyla ben hep öncelikleri düşünüyordum ama tabii çok onur duyduk. İnşallah Allah hayırlısıyla sonuna erdirmeyi nasip etsin.

Siz nasıl görüyordunuz Türkiye’yi? Geldiğinizde nasıl buldunuz?

Uzaktan izlediğiniz zaman daha çok etkileniyorsunuz. Son senelerde, oradan televizyondan da izlediğimiz kadarıyla kutuplaşmış bir ülke görüyorduk. Bu tabii insanı çok üzüyor. Ben siyasetçi bir aileden geliyorum. Eskinin büyük siyasetçileri ile tanışma imkanına da sahip olmuştum. Benim amcam Saadettin Bilgiç’ti, Adalet Partisi'nden. Öbür amcalarım Demokrat Parti’den siyasetçilerdi. Dolayısıyla siyasetten geldiğim için büyüklerimizle, eski siyasetçilerle tanışma imkanı bulmuştum. Onların zamanında hiç böyle şeyler yaşamadığımız için o geldiğim dönemde Türkiye’deki duruma şaşırdım ve üzüldüm açıkçası. Ama her şeyin iyi olacağına inanıyorum.

Kadının Türkiye’de toplumdaki rolünü nasıl buluyorsunuz?

Ben, Türkiye’de son zamanlarda daha önce işitmediğim şeylere şahit olmaya başladım. Bu kadın cinayetleri ve küçük yaşta evlendirmeler bunlar hakikaten çok büyük problem. Bunların altında yatan nedenlerin çok iyi araştırılması lazım. İnsanlara Allah’ın verdiği canı Allah alır. Onları bu kadar öfkelendirip de bu hale getiren şey nedir? Bu öfkenin bu nefret duygusunun, bu büyük infialin sebebi nedir? Bunları araştırmak, bunların üzerine gitmek lazım. Tabii ki eğitim çok büyük bir problem. İyi yetiştirilmiş annenin yetiştireceği evlat da tabii ki iyi eğitimli olacaktır. Bu üç problem bana en öncelikli problemler gibi geliyor.

Ekmeleddin Bey seçilirse nasıl bir Cumhurbaşkanı olur sizce?

Dün sosyal medyada gördüm, “Tonton bir Cumhurbaşkanı olur” diye çok hoşuma gitti. Ama tabii bunları ancak seçilince konuşmak lazım.