Füsun Eczacıbaşı, İspanya Kraliçesi'nden 'Uluslararası Sanata Destek Ödülü' aldı

Füsun Eczacıbaşı kimdir? Füsun Eczacıbaşı, 1986 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden ‘yüksek mimar’ olarak mezun oldu. İnsan hakları, ekoloji, doğa ve eğitim alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşuna destekçi veya danışma kurulu üyesi olarak hizmet verdi. SAHA Derneği’nin kurucularından olan Eczacıbaşı halen SAHA Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Tate Uluslararası Danışma Kurulu, Documenta Dostları, Art Basel Küresel Hamiler Konseyi ve Castello di Rivoli Dostları gibi birçok uluslararası sanat kurumuna üye olan Füsun Eczacıbaşı, Türkiye’nin Venedik Bienali sergilerinde uzun süreli bir mekânda yer almasını sağlayan destekçileri arasında bulunuyor. Eczacıbaşı, son olarak New York’un önde gelen güncel sanat müzelerinden New Museum’un Uluslararası Liderlik Konseyi’nde eş başkanlık görevine üstlendi ve New Museum Mütevelli Heyeti’ne katıldı.