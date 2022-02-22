Füsun Eczacıbaşı, İspanya Kraliçesi'nden 'Uluslararası Sanata Destek Ödülü' aldı

SAHA-Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı’nın çalışmaları, Madrid merkezli Callia Vakfı tarafından “Uluslararası Sanata Destek Ödülü”ne değer görüldü.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin annesi Kraliçe Sofia'nın da kuruluşundan itibaren destek verdiği ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Callia Vakfının sanata destek ödüllerinin töreni, Madrid'deki San Fernando Güzel Sanatlar Kraliyet Akademisinde yapıldı.

Bu zamana kadar sadece İspanya ve Latin Amerika olarak, iki dalda verilen ödüllere ilk kez uluslararası alan da eklenirken bu ödülün ilk sahibi Füsun Eczacıbaşı oldu.

"Hayırseverliğe değil, dayanışmaya ve paylaşarak büyümeye inanıyoruz"

Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada, "Sanatçılara eşit bir yaklaşımı benimseyen SAHA'nın piyasa baskısı altında kalmadan, özgürce çalışmalarını gerçekleştirebilecek sanatçıların talepleri doğrultusunda kurulduğunu, sektördeki kurumsal boşluğu doldurmayı hedeflediklerini" vurgulayarak "Hayırseverliğe değil, dayanışmaya ve paylaşarak büyümeye inanıyoruz." dedi.

Metropolitan Sanat Müzesi Direktörü Max Hollein, Madrid Güzel Sanatlar Kraliyet Akademisi Direktörü Tomas Marco ve Meksika Ulusal Sanat Müzesi Direktörü Carmen Gaitan gibi sanat dünyasının önemli isimlerini bünyesinde bulunduran jüri, Eczacıbaşı başkanlığındaki SAHA'nın "sanat adına dünya çapında bir dayanışma ve filantropi (sosyal fayda yaratmak için zamanını, uzmanlığını ve varlıklarını gönüllü olarak verme) modeli yarattığı için" bu ödülü aldığını duyurdu.

Kültürel, sanatsal veya bilimsel bir etkinliğe koruma ve yardım amaçlı, çıkarsız destek veren kişilere verilen ödüle, Füsun Eczacıbaşı'nın dışında, Maria Jose Jove Vakfı Başkanı Felipa Jove (İspanya ödülü) ve Jorge ile Darlene Perez çifti (Latin Amerika ödülü) layık görüldü.

43 ülkede 400'den fazla proje

2011’de kurulan ve 10. yılını kutlayan SAHA, bugüne kadar Türkiye’den 400’ün üzerinde sanatçı, küratör, yazar ve sanat inisiyatifinin projesini, 43 farklı ülkede kâr amacı gütmeyen 170 müze, bienal ve sanat kurumuyla işbirliği yaparak ve kaynak sağlayarak destekledi.

SAHA, Covid-19 salgını döneminde olumsuz etkilenen görsel sanatlar alanındaki sanatçılara ve inisiyatiflere verdiği desteklerle de öne çıkmıştı.

SAHA 10 yaşında



SAHA, 2011 yılında Türkiye’den görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı, küratör ve yazarların üretim ve gelişim ortamlarını desteklemek, uluslararası sanat kurumları ve ağları ile etkileşimlerini artırmak amacı ile kuruldu. Türkiye sanatı için evrensel sanat ekosistemiyle bütünleşen bağımsız bir “saha” oluşması adına birlikte çalışmanın önemine inanan SAHA, Türkiye’nin sanatsal üretimine karşılıksız destek oluyor. Dernek, kurduğu ortaklıklarla yurtdışındaki misafirlik ve araştırma programlarına Türkiye’den sanat profesyonellerinin katılımını sağlarken, İstanbul’da açtığı SAHA Studio’da davet ettiği sanatçı ve küratörlerin yeni çalışmalar ortaya koymaları ve iletişim ağlarını geliştirmeleri için çalışıyor. Yurtdışındaki sanat kurumları ve profesyonellerinin Türkiye’de araştırma yapmasına, davet ettikleri sanatçı ve küratörlerle yeni projeler üretmesine yardım ediyor. Bağımsız sanat üretiminin sürdürülebilirliği adına Türkiye’nin farklı bölgelerindeki güncel sanat bienallerine, sanat inisiyatiflerine ve sanat yazarlarına yönelik çeşitli fon ve programlar geliştiren SAHA’nın çalışmaları derneğin internet sitesi www.saha.org.tr adresinden izlenebilir.

Füsun Eczacıbaşı kimdir? Füsun Eczacıbaşı, 1986 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden ‘yüksek mimar’ olarak mezun oldu. İnsan hakları, ekoloji, doğa ve eğitim alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşuna destekçi veya danışma kurulu üyesi olarak hizmet verdi. SAHA Derneği’nin kurucularından olan Eczacıbaşı halen SAHA Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Tate Uluslararası Danışma Kurulu, Documenta Dostları, Art Basel Küresel Hamiler Konseyi ve Castello di Rivoli Dostları gibi birçok uluslararası sanat kurumuna üye olan Füsun Eczacıbaşı, Türkiye’nin Venedik Bienali sergilerinde uzun süreli bir mekânda yer almasını sağlayan destekçileri arasında bulunuyor. Eczacıbaşı, son olarak New York’un önde gelen güncel sanat müzelerinden New Museum’un Uluslararası Liderlik Konseyi’nde eş başkanlık görevine üstlendi ve New Museum Mütevelli Heyeti’ne katıldı.