Füsun Demirel'in yönettiği 'Aşk Dersleri' oyunu polisler tarafından kamera kaydına alındı!

Füsun Demirel’in yönettiği ‘Aşk Dersleri’ adlı oyun İskenderun Kaymakamlığı tarafından herhangi bir savcılık talimatı olmadan kayda alındı. “Tiyatro sanatçılarına açık mesaj. Dün akşam İskenderun emniyetinden gelen polisler tarafından savcılık izni olmaksızın oyunumuz kaydedildi. Kaymakam emri yeterliymiş” diyen Demirel, olanları Twitter hesabından paylaştı.

Füsun Demirel’in Dario Fo ve Franca Rame’nin oyunu ‘Seks? Eh, Hayır Demem!’den uyarlanan ‘Aşk Dersleri’ böylece İskenderun’daki gösteriminde bundan önce defalarca oynanmasına rağmen kayda alındı.

Oyunun hem seyirciye hem de polis kamerasına oynamak zorunda kalan Demirel Bianet’e yaptığı açıklamada “İşi biraz da eğlenceye çevirdik, sonuçta herkesin aşka ihtiyacı var, o kameraya çeken polisin de” dedi.

Cumhuriyet gazetesindeki söyleşisinde, “Mesela gerilla kadınları oynamayı çok istedim, yaşıma bakacak olursak artık gerilla değil ancak bir gerilla annesini oynayabilirim” ifadeleri nedeniyle eleştirilen Demirel, ATV’de yayınlanan ‘Aile İşleri’ adlı dizinin kadrosundan da çıkarılmıştı.

Ablası Figen Aydıntaşbaş da olanların ardından kardeşine "Gerilla'nın Ablası" adlı açık bir mektup yazmış ve ona destek olmuştu.