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Kültür-Sanat

Füsun Demirel'in 'Aşk Dersleri' oyununa kaymakamlık engeli

Kaymakamlık, oyun sırasında bir polisin çekim yapacağını ve oyunun bir suretinin bu şekilde kaydedileceğini açıkladı

16 Mayıs 2016 16:04

İskenderun Belediyesi Kültür Merkezi'nde bu akşam saat 20.00'de sahnelenecek olan Füsun Demirel'in 'Aşk Dersleri' oyunu, İskenderun Kaymakamlığı tarafından engellenmek istendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kadın Emeği Derneği‘nin çağrıcılığıyla sahnelenecek oyun için, etkinliğin düzenleyicilerine yazı gönderen İskenderun Kaymakamlığı, oyunun sakıncalı içeriğe sahip olduğunu öne sürerek ‘olması muhtemel olayların tespiti amacıyla’ oyun sırasında bir polisin çekim yapacağını ve oyunun bir suretinin bu şekilde kaydedileceğini açıkladı.

Oyunun İstanbul ve Ankara’da defalarca sahnelenmesine rağmen böyle bir taleple hiç karşılaşmadıklarını belirten oyuncular ise Kaymakamlık’tan savcılık ve mahkeme kararı talep etti. Savcılık kararı çıkaramayan Kaymakamlık ise bunun üzerine oyuncuları gözaltına almakla tehdit ederek, çekim yapılmasına engel olunmamasını istedi.

Füsun Demirel‘in, İtalyan yazarlar Dario Fo ve Franca Rame’nin kaleme aldığı “Seks? Eh, Hayır Demem!” başlıklı oyunundan uyarladığı “Aşk Dersleri”, cinsel içeriği olduğu gerekçesiyle hedef gösterilmişti.

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