Füsun Demirel'in 7 yıl hapsi isteniyor

T24 - Oyuncu Füsun Demirel ve Prof. Dr. Mansur Beyazyürek’in kendisi gibi ikiz annesi olan eşi, kedi yüzünden birbirlerine ağzına alınmayacak küfürler edince mahkemelik oldu. Her iki kadının da 7 yıl hapsi isteniyor.



SARIYER Gürgenu Evleri’nde oturan oyuncu Füsun Demirel ile psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürekin eşi Elif Beyazyürek’i mahkeme koridorlarına taşıyan olay, geçtiğimiz Mayıs ayında yaşandı. Füsun Demirel, asıl suçlunun Elif Beyazyürek olduğunu öne sürerek kendini şöyle savundu:



“Bahçemi suluyordum. Sitede dolaşan başı boş bir kedi, bahçemin önünden geçti. Bunu gören komşum Elif Hanım, ‘Allah belanızı versin. Lanet olsun size. 500 bin dolarlık evi bin 500 TL’ye tutup gecekonduya çevirdiniz. Kalitemizi düşürdünüz. Cihangir’in arka sokaklarından gelip villada yaşamayı nerden bileceksiniz? Köpek kadın. Sapık hayvana benziyorsunuz’ diye bağırmaya başladı. Evinin önündeki fayans parçalarını alarak evime doğru fırlatmaya başladı. Daha sonra açık kalan suyu kapatmak için dışarı çıktığımda beni saçlarımdan tutarak, bahçe çitlerine fırlattı. ‘Sen gör birazdan erkek kardeşim gelince neler olacak’ diye tehdit etti. Korkumdan ikizleri de alıp kız kardeşimin evine sığındım. 2 gün korkudan eve gidemedim.”



Elif Beyazyürek ise “Kedi kıllarının yaydığı bakterilerin insan sağlığına, özellikle 5 yaşındaki ikiz çocuklarımız için zararlı olması nedeniyle, Füsun Hanım’ı uyardık. Olay günü bahçemde oturuyordum. Çocuklarım ise yanımdaki pusetlerde oturuyordu. Demirel, kedilerinden 3’ünü benim bulunduğum yere bıraktı. Kedilerin kılları çocuklarımın yediği mamalardan çıkınca, ‘Bıktım artık kıllarınızdan, kakalarınızdan, defolun gidin bahçenize’ diye bağırdım. Daha sonra Demirel’e dönüp, ‘Bakamayacaksan bu hayvanları neden tutuyorsun’ dedim. Füsun Hanım, elindeki hortumla üzerimize su sıktı. Demirel’in yanında bulunan Berna Küçülmez isimli şahıs, üzerime yürüdü. Üstümdeki tişört ve sutyenimi parçalayarak mahrem yerlerime vurmaya çalıştılar. Berna Hanım bana, ‘Yüzünü s...’ derken, Füsun Hanım da ‘O...sun, s... seni’ diye hakaret etti.”



Olayla ilgili soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 7 yıla kadar hapisleri istenen Demirel ve Beyazyürek’in yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.



