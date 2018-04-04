Füsun Demirel: İyi değilim, herkes gibi çalışmak istiyorum, yürekli bir yönetmen yok mu?

Oyuncu Füsun Demirel, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kendisine oyun verilmemesine sitem etti. İşsiz geçirdiği üçüncü yıl olduğunu belirten Demirel, “3. yılım ve sadece işimi istiyorum... Çalışmak... Herkes gibi. Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı” diye sordu. İyi olmadığını belirten Demirel, "Yüreğim daha fazlasına dayanamıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim" diye yazdı.

Demirel daha sonra habere konu olan ifadeleri kaldırarak yerine, "Gelen destek.mesajlarina sonsuz teşekkürler. Çok incitici mesajlar da geliyor. Yoruma kapatmak zorunda kaldık" yazdı.

Dün (3 Nisan 2018) sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaşım yapan Demirel, "1984 sinema ile tanışmam... Bugüne kadar 60 kadar film ve belki 20 dizi... 12 ulusal ödül... 3. yılım ve sadece işimi istiyorum... Çalışmak... Herkes gibi... Hiç mi yürekli bir yapımcı bir yönetmen kalmadı?... Neyim ben hizmetten başka? İnsanlıktan, sevgiden başka ne örnekledim ki bu hayatta... Artık dayanamıyorum... Yüreğim daha fazlasına dayanamıyor... Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler... Ben iyi değilim..." diye yazdı.

Füsun Demirel geçen yıl, "Gerilla annesini oynamak istiyorum" demiş, ardından ATV'deki "Aile İşi" adlı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Demirel bu sözlerindeki “gerillanın” PKK’lılar olmadığını belirterek, “Bahsettiğim ve çok etkilendiğim İtalya iç savaşında faşistlere karşı mücadele vermiş, ülkesinin kurtuluşu için savaşmış milis kadınlardır” diyerek açıklamada bulunmuştu.

Demirel'in sosyal medyada gündem olan paylaşımı şöyle: