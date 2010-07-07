-FÜSUN AKATLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden yazar, eleştirmen, felsefeci, dramaturg ve öğretim üyesi Prof. Dr. Füsun Akatlı toprağa verildi. Akatlı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Akatlı'nın kızı Zeynep Altıok, taziyeleri annesinin cenazesinin başında kabul etti. Cenaze törenine, Akatlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Selim İleri, Hilmi Yavuz, Tarık Akan, Haldun Dormen, Hümeyra, Rutkay Aziz, Genco Erkal ve Nedim Saban'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve edebiyatçı katıldı. Akatlı'nın cenazesi, öğleyin kılınan namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda defnedildi.