Fury-Klitschko unvan maçı ertelendi

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu İngiliz boksör Tyson Fury, ayak bileğindeki sakatlık gerekçesiyle Ukraynalı Wladimir Klitschko ile yapacağı unvan maçın ertelendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından video ve fotoğraf paylaşan Fury, altın kemerini aldığı Klitschko ile 9 Temmuz'da İngiltere'nin Manchester kentinde yapacağı rövanş maçının, sakatlığı nedeniyle erteleneceğini belirtti.

Sakatlığı 7 haftada düzelecek

ntvspor'un haberine göre; İngiltere'nin Lake District bölgesinde maç hazırlıkları çerçevesinde koşu yaparken düştüğünü ve hastanede yapılan incelemenin ardından sakatlığı hakkında bilgi aldığını aktaran Fury, "Doktorlar ayak bileğimin kırılmasa da ciddi şekilde burkulduğunu ve 6 ile 7 hafta arasında düzeleceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Fury, 28 Kasım 2015'te Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapılan dünya ağır sıklet unvan maçında, 2004'ten beri yenilmeyen 40 yaşındaki Klitschko'yu, üç hakemin ortak kararıyla mağlup ederek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk kemerlerine sahip olmuştu.

Kendisine meydan okuyan Ukraynalı Vyacheslav Glazkov'dan önce Klitschko ile rövanş karşılaşmasına çıkmayı kabul ettiği için IBF kemerini kaybeden Fury, yaptığı 25. müsabakayı da kazanırken, Klitschko 68. maçında 4. yenilgisini almıştı.