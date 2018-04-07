Furkan'ın 262 gün sonra bulunan cenazesi toprağa verildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE ,(DHA)- İSTANBUL Boğazı\'nda akıntıya kapılıp kaybolduktan 262 gün sonra cesedi bulunan Furkan Yıldırım, memleketi Kırıkkale\'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde toprağa verildi.

İstanbul Boğazı\'nda 15 Temmuz 2017 günü arkadaşlarıyla birlikte denize giren Furkan Yıldırım kayboldu. Yapılan tüm aramalara karşın Yıldırım\'ın cesedi bulunamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait temizlik aracındaki görevliler, geçen salı günü Kuruçeşme yakınlarında denizde ceset gördü. Deniz polisinin yardımıyla çıkarılan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan DNA testinde cesedin, 262 gün önce kaybolan Furkan Yıldırım\'a ait olduğu saptandı.

Ailesi tarafından alınan Furkan Yıldırım\'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale\'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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