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Furkan'ı vuran düğün magandası tutuklandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde, Furkan Toprak'ın (14) düğünde atılan tabancadan çıkan mermiyle ağır yaralanmasına neden olan damadın babası Mustafa E

13 Ağustos 2018 14:18

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Bucak ilçesinde, Furkan Toprak\'ın (14) düğünde atılan tabancadan çıkan mermiyle ağır yaralanmasına neden olan damadın babası Mustafa E., mahkemece tutuklandı.
Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde, 11 Ağustos gecesi okul bahçesinde yapılan Cevat- Ayşegül E.\'nin düğününde davetliler, tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan mermi, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturan, 7\'nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak\'ın başına isabet etti. Yaralanan Toprak, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Toprak, buradaki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ameliyatla başındaki mermi çıkarılan Furkan Toprak, yoğun bakıma alındı.
Olayla ilgili gözaltına alınan damat Cevat E.\'nin babası Mustafa E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. Furkan Toprak\'ın tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürdürülüyor.

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