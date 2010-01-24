Furkan’ı öldüren canavar serbest

T24 - Furkan’ı öldüren Ertürk’ün tahliyesine isyan eden anne Esen Topçu, “Ailemizin Furkan’la bir fotoğrafı dahi yok“ dedi.





Bebek arabasına çarpıp 3 aylık Furkan’ı öldüren 269 promil alkollü sürücü Ali Ertürk, mahkemenin İTÜ’den beklediği rapor gelemediği için 6.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.



İzmir Güzelbahçe’de 3 aylık Furkan Topçu’nun içinde bulunduğu bebek arabasına çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali Ertürk, mahkemenin İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) istediği rapor gelmediği için 6.5 ay sonra tahliye edildi.



Kaza 15 Mart 2009’da Yelki köyü yakınlarında meydana geldi. Topçu ailesinin yakını olan lise öğrencisi Tuğçe Ulutaş, Furkan’ı bebek arabasına koydu ve bebeğin ablası Sıla’yla birlikte gezmeye çıktı. Bu sırada Ali Ertürk (57), kullandığı kamyonetle bebek arabasına çarparak Furkan’ın ölümüne, Tuğçe’nin de yaralanmasına neden oldu. Gözaltına alınan Ertürk 269 promil alkollü çıktı. Aşırı alkollü olduğu için ifadesi bir gün sonra alınabilen Ertürk, “Üç şişe bira içtim. Yolda tümseği geçtiğim anda karartı gördüm. Direksiyonu kırdım ama çarpmayı engelleyemedim. Kusurum yok” dedi. Ertürk, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı Orhun Sezer de Ertürk hakkında “Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması için 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.





‘Fotoğrafımız bile yok’



Duruşmada, Furkan’ın ailesi Ertürk’ten şikâyetçi oldu. Anne Esen Topçu, “Ailemizin bir arada fotoğrafı bile yok. Evimizin neşe kaynağı sustu” dedi. Kazada yaralanan Ulutaş da “Kamyoneti görünce iyice kaldırıma yanaştım. Kamyonet bize çarptı” dedi. Ailenin avukatı Mehmet Apa da olayın olduğu saatte havanın aydınlık olduğunu belirterek “Sanık, olaydan 21 saat sonra ifade verebilmiştir. Aldığı alkolün etkisinin ne kadar yüksek olduğu ortadadır. Olay tamamen cinayettir. Tutuklanmasını talep ediyorum” diye konuştu.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi de Ertürk’ün tutuklanmasına karar verdi. Mahkemeye İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sürücü Ertürk’ün 8/8 asli kusurlu, ölen ve yaralananların kusursuz olduğu belirtildi. Sanığın avukatının itirazı üzerine mahkeme bu kez yeni rapor hazırlanması için dosyayı İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) gönderdi. Ancak önceki gün yapılan duruşmada, yaklaşık 6.5 aydır tutuklu yargılanan Ertürk, beklenen rapor henüz gönderilmediği için tahliye edildi. Bu karar bebeğin ailesinin de büyük tepkisine neden oldu.