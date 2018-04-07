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FURKAN YILDIRIM'IN CENAZESİ DEFNEDİLMEK ÜZERE MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz 2017'de akıntıya kapılarak kaybolan ve 2 gün önce cesedine ulaşılan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın cenazesi memleketine uğurlandı

07 Nisan 2018 02:25

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı\'nda 15 Temmuz 2017\'de akıntıya kapılarak kaybolan ve 2 gün önce cesedine ulaşılan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım\'ın cenazesi memleketine uğurlandı.
Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz\'da İstanbul Boğaz\'ında denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım akıntıya kapılarak kaybolmuştu. 2 gün önce Boğaz\'dan bir ceset çıkarılan Furkan Yıldırım\'ın cesedi yaklaşık 9 ay sonra bulunarak kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Furkan Yıldırım\'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aile yakınları tarafından oturdukları mahallede bulunan caminin morguna kaldırılan cenaze akşam saatlerine memleketine götürülmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından tahsis edilen otobüse taşındı. Yakınlarının da olduğu otobüsün arka tarafına konulan cenaze memleketi Kırıkkale\'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyüne götürülmek üzere yola çıktı. Yıldırım\'ın cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ardından defnedileceği öğrenildi.

\"ALLAH BU ACIYI BAŞKA KİMSEYE YAŞATMASIN\"
Baba Memduh Yıldırım, \"9 aya yakın oldu 15 Temmuz\'da kaybettiğimiz oğlumuzu cenazesine nihayet ulaştık, rabbime şükürler olsun. Aldık köyümüze götürüyoruz defnedeceğiz. Acının böylesini Allah kullarına veriyor bunu biz yaşadık, Allah bu acıyı başka kimseye yaşatmasın. Çok zor bir acı evlat acısı, bulamamak daha bir zor. Bir insan evladını kaybeder ama en azından cenazesine ulaşır ve götürüp defneder. Rabbim bize yaklaşık 9 ay sonra verdi şükürler olsun. Yoğun bir arama oldu bölgede devletimiz üstün gayretle bir arama yaptı ama bu kadar aramaya rağmen bir şey bulamadık. Atladığı yerle bulunduğu yer arasında 1 kilometre mesafe varmış. 1 kilometre mesafede oğlumu bulamadık. Bu nasıl bir iş hala anlamış değilim. Bu sözlerimi bir isyan olarak değil de bilmiyorum nasıl bulunamaz\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze için toplananlar
-Toplananların dualar etmesi
-Otobüse binmeleri 
-Otobüsün hareket etmesi

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