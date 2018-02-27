Furkan Vakfı'na kayıt dışı yardım suçlaması

Adana'da aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu tutuklu 5 sanığın bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşan kayıt dışı para ve yardım topladıkları ileri sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yönelik başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.

"Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma” suçlamasıyla yapılan operasyonda, vakfa ait yurt ve binalarda yaptıkları aramalarda deliller elde edildi.

Yapılan aramalarda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce verilen yardım toplama makbuzlarının dışında vakıf üyelerinin bastırdığı sahte makbuzlar ele geçirildi. Elde edilen sahte makbuzlarla nakit, kurban, dergi, sucuk, takvim, CD ve adak başlıkları altında kayıt dışı yardım topladıkları belirlendi.

Vakfın, göstermelik olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları makbuzla resmi olarak 2016'da sadece 20 lira yardım topladıklarını kayda alıp beyan ettikleri ancak kendi bastırdıkları sahte makbuzların yapılan incelemesinde 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım topladıkları öne sürüldü. (DHA)