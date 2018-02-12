Furkan Vakfı operasyonunda tutuklanmıştı: Evet, cep telefonumda çocuk pornosu var

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan İdris B'nin telefonundan çocuk pornosu görüntüleri ortaya çıktı. Hem örgüt üyeliğinden hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklanan İdrib B. polise verdiği ifadede "Evet telefonumda çocuk pornosu var ama virüs bulaştı" dediği öğrenildi.

CNN Türk'ün haberine göre, Dün Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D., İdris B., Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi geri kalan zanlılara ise adli kontrol kararı uygulandı.

Örgütte vakfın sosyal medya işiyle uğraşan ve tutuklanan 5 kişi arasında yer alan İdris B.'nin incelenen cep telefonunda ise çok sayıda çocuk pornografisi çıktığı öğrenildi. Bu nedenle İdris B. hem örgüt üyeliğinden hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklandı.

İdris B. adliyeye girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da gülerek, "Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler" diye seslenmesi dikkat çekmişti.

İdris B.'nin cep telefonunda çocuk pornosu çıkınca, ifadesinde cep telefonunun kendisine ait olduğunu belirterek, "Evet telefonumda çocuk pornosu var. Ancak benim telefonuma virüs bulaştı. Porno görüntüleri ben indirmedim. Virüs bulaştığı için kendiliğinden inmiş. Operasyon olmasaydı ben de telefonumu tamire götürecektim" dediği öğrenildi.