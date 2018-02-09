Furkan Vakfı operasyonunda Kuytul ile birlikte 5 kişiye tutuklama (2)

TELEFONUNDAN ÇOCUK PORNOSU GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Adana\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile birlikte tutuklanan 58 yaşındaki İdris B.\'nin incelenen cep telefonunda, çok sayıda çocuk pornosu görütüsü çıktığı ileri sürüldü. Emekli makine teknisyeni olan İdris B., örgüt üyeliğinin yanı sıra \'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak\' suçundan da tutuklandı.

Vakfın sosyal medya sorumluluğunu da yürüten evli 4 çocuk babası İdris B., adliyeye götürülürken rahat tavırlarıyla dikkat çekmiş, gazetecilere de \"Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler\" demişti.



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