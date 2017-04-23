Furkan Vakfı: Bize bu zulmü yapanlar bilsinler ki...

Furkan Vakfı, Adana’da gerçekleştirmek istedikleri toplantıya yapılan polis müdahalesinden sonra bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Bize bu zulmü yapanlar bilsinler ki; yapılan bu zulmü her yerde duyuracağız ve zulme asla razı olmayacağız!” ifadelerine yer verildi.

Dün (22 Nisan 2017) Furkan Vakfı’nın Adana’da düzenlemek istediği toplantıya polis çok sert bir şekilde müdahale etmişti. Müdahalede bazı vakıf üyeleri yaralanmış, bir polisin vakıf üyesi kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışması kameralara yansımıştı.

Yaşan müdahale sonrası açıklama yapan Furkan Vakfı, şunları ifade etti:

Vakfımızın konferansları 3 yıldır çeşitli yollarla engelleniyor ya da son anda iptal ediliyor. Furkan Vakfı yetkilileri ve gönüllüleri bu durumu 3 yıldır gündeme taşıdığı halde hiçbir çözüm getirilmediği gibi engellemeler her geçen gün artarak devam ediyor.

Vakfımızın, İslam Ümmetinin kurtuluşa susadığı şu dönemde, çağına mucizevi kurtuluş getiren Efendimizi hatırlamak ve O’nu daha iyi anlamak ve davasının farkına vararak hayırlı bir ümmet olmak için bu hafta sonu Adana’da gerçekleştirmeyi planladığı “Model İnsan Hz. Peygamber” konulu Kutlu Doğum Programı son anda Valilik tarafından iptal edildi.

Program için Aqualand Kır Düğün Salonu tahsis edilmiş tüm duyuru çalışmaları bu adres üzerinden yoğun bir şekilde yapılmıştı. Ancak düğün salonu sahibinin, bir takım kimseler tarafından tehdit edildiğinin bilgisinin gelmesinin hemen ardından program için tahsis edilen yer Adana Valiliği tarafından iptal edildi.

Aqualand Kır Düğün Salonunun Adana Valiliği kararı ile iptal edilmesi üzerine bu defa programı Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirebilmek için yeni başvurular yaptık. Adana Büyük Büyükşehir Belediyesinden izin alınmasına rağmen yaklaşık 10.000 kişilik bir katılımının beklendiği programın Mimar Sinan Açık Hava tiyatrosunda gerçekleştirilmesine de izin verilmedi.

Bu iptaller üzerine Vakfımız bünyesinde 22 Nisan Cumartesi saat 17.30’da Atatürk Parkında basın açıklaması yapma kararı ilan edildi.

Bize gelen program iptali ile ilgili kararda basın açıklaması yasağı bulunmuyordu.

Adana’da Atatürk parkında İptal edilen Dev Kutlu Doğum Organizasyonumuz için ve geçtiğimiz günlerde hükümete çok yakın isimlerden Cem Küçük’ün Müslümanlar hakkında manyak tipler demesi hakkında gerçekleştirmeyi planladığımız basın açıklamasına katılan yaklaşık 10 bin kişiye izinsiz olduğu gerekçesi ile polis acımasızca müdahale etti.

Adana Atatürk Parkı önünde toplanmaya başlayan kardeşlerimize bir anda ani polis müdahalesi başladı. Hatta Emniyet güçlerinden gelen anonslarda 3 dk içinde yerlerinden ayrılmaları istendi. Henüz ne olduğunu bile anlamayan katılımcıların üzerine bir anda gazlı ve tazyikli su sıkılmaya, bayan erkek ayırt etmeksizin coplarla saldırılmaya başlandı. Hatta 12 yaşındaki çocuklara dahi copla saldırı gerçekleşti. Görgü şahitlerine göre bir küçük bebeğin bile yüzü hedef alınarak gaz sıkıldı. Geri çekilmeye çalışan erkeklerden bazıları siyah araçlarla takip edilerek ara sokaklara sıkıştırılarak ağzı yüzü kan içinde kalana kadar dövüldü. Yoğun gazdan etkilenerek bayılan bir kişi baygın halde arkadan kelepçelendi ve daha nice zulümlerin yaşandığı bu acımasız müdahalede binlerce insan emniyet güçleri tarafından eziyete uğradı. Atatürk Caddesi üzerinde ayrı noktalarda yaşanan bu acımasız müdahale üzerine onlarca kardeşimiz hastaneye kaldırıldı ve 100 yakın kardeşimiz gözaltına alındı.

Katılımcıların bulunduğu yere gelmek isteyen Alparslan Kuytul Hocaefendi ve eşi Semra Kuytul Hocahanım’ında içinde bulunduğu araç yolda durduruldu. Hocaefendi ve etrafındakilerin araçlarından inmesiyle birlikte onlarda Tomalı ve gazlı müdahaleye maruz bırakıldılar.

Buna rağmen Furkan Hareketi mensupları vazgeçmediler ve Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin bulunduğu yere ilerlemeye devam ettiler. Bulundukları yerden ayrılıp Hocaefendi’nin bulunduğu yere gelmeye çalışan ve Hocaefendi ile birlikte diğer caddeye doğru yürüyen kalabalığı TOMA’lar takip ederek tazyikli suya karıştırılmış gaz sıkmaya devam etti. Buna rağmen yoluna devam eden katılımcılar Adana Merkez Parkta toplandılar. TOMA’lar merkez parka da giriş yaparak gaz sıkmaya devam etti. Adana Merkez Camii duvarında önünde yüksek bir taşa çıkarak halka hitap etmeye çalışan Hocaefendi orada da Çevik kuvvetin müdahalesiyle karşılaştı. Binlerce insanın bir araya geldiği Merkez Parka ilerleyen Çevik kuvvet ekiplerin ve TOMA’ların gazlı müdahalesine karşılık binlerce kişi Adana Sabancı Merkez Camiin avlusuna girdi. Orada bir araya gelen yaklaşık on bin kişiye müdahale etmekten aciz kalan emniyet güçleri o esnada bir şey yapamadı ve etrafında etten duvar örülen Alparslan Kuytul Hocaefendi önce megafon kullandı fakat sonrasında alana ulaştırılan mikrofonu da kullanarak önemli açıklamalarda bulundu. Daima sloganlarla desteklendiği konuşmasının ardından Basın açıklamamıza katılmak üzere gelen yaklaşık on bin kardeşimiz yapılan tüm zulümlere rağmen bir çiçeğe bile zarar vermeden sessizce dağıldı.

Hayatında bir taş bile atmamış bizlere karşı yapılan bu acımasız zulmü şiddetle kınıyoruz.

Destek veren tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz.

Sosyal medyadan bu yaşadığımız olaylar hakkında kınama mesajı yayınlayanlara da teşekkür ediyoruz. Böyle bir zamanda haklının ve mazlumun yanında durabilmek artık ayrı bir yürek istiyor...

Bize bu zulmü yapanlar bilsinler ki; yapılan bu zulmü her yerde duyuracağız ve zulme asla razı olmayacağız!