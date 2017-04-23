Hak ve Adalet Platformu: Furkan Vakfı’na yapılan ağır polis müdahalesini kınıyoruz

Aralarında Mazlum-Der eski genel başkanlarından Ömer Faruk Gergerlioğlu, ilahiyatçı İhsan Eliaçık, AKP kurucularından ve Başkent Kadın Platformu üyesi Fatma Bostan Ünsal ile HDP Milletvekili Hüda Kaya gibi İslami camianın önde gelen isimlerinin bulunduğu Hak ve Adalet Platformu, Furkan Vakfı üyelerine yapılan sert polis müdahalesini kınadıklarını açıkladı.

Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yapmak istedikleri basın açıklamasına, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis tarafından müdahale edilmiş, 50 kişi gözaltına alınmıştı.

Hak ve Adalet Platformu’nun konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

Furkan Vakfı'na üye kişilerin kutlu doğum haftası dolayısıyla Adana'da düzenlemek istediği basın açıklamasına yapılan müdahaleyi kınıyoruz. Önceden haber vermeksizin toplantı düzenlemek anayasal bir haktır, demokratik bir ülkede güvenlik güçleri bu isteği bastırmak yerine toplumun kendisini ifade etmesinin önünü açar. Olması gerekene rağmen yapılan müdahale orantısız güç kullanıldığını göstermektedir.

Kutlu doğum haftasıyla ilgili etkinliklere yurt çapında müsaade edilmesine rağmen referandumda EVET dememiş olan bir vakfın etkinliklerine gösterilen bu tavır düşündürücüdür. Yoksa bu ülkede makbul ve makbul olmayan vakıf ve etkinlikler mi vardır?

OHAL'in referandumda evet çıktığı takdirde kalkacağı söylenmesine rağmen uzatılması ve yaşadığımız hukuksuzluklara yeni keyfilikler eklenmesi bizi tedirgin etmektedir. Hak ve özgürlüklerin bir lütuf değil devletin sağlamakla yükümlü olduğu görevler olduğunu konjonktür, yer, pozisyon gözetmeden haykırmaya devam edeceğiz.

Furkan Vakfı'na uzunca bir süredir reva görülen bu haksız ve hukuksuz durum toplumu kamplaştırarak sürdürülebilir bir kutuplaşma üretme ve bunu da siyasi bir malzeme olarak kullanma hastalığının nüksetmesinin açık bir tezahürüdür.

İktidarın referandum sonucundan ders çıkarıp yeni bir uzlaşı ve barış iklimini tesis etmesi gerekirken bu kutuplaşmayı derinleştiriyor olması toplumun tamamını ilgilendiren bir krize dönüşüyor.

Hak ve Adalet Platformu olarak kimden gelirse gelsin zulmün karşısında olmak ve kime yapılırsa yapılsın mazlumun yanında yer almak düsturundan ve adil şahitler olmak sorumluluğundan kaynaklı bu saldırıyı kınadığımızı belirtir ve tekrarlanmaması konusunda devletin yöneticilerinin gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısında bulunuyoruz. Furkan Vakfı yönetici ve üyelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gözaltına alınan 50 üyenin serbest bırakılmasını talep ediyoruz!