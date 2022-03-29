Furkan Vakfı Başkanı Kuytul: Süleyman Soylu İçişleri Bakanı oldukça AK Parti oy kaybetmeye devam eder, bu ülkeye huzur gelmez

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, yayınladığı videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevde kalması durumunda AKP'nin oy kaybedeceğini ileri savunarak, "Süleyman Soylu bu ülkede İçişleri Bakanı oldukça bu ülkeye huzur gelmez" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Furkan Vakfı destekçilerine polis tarafından yapılan sert müdahale kamuoyunun gündemine otururken Alparslan Kuytul, yaşananların sorumlusu olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu göstermişti.

Alparslan Kuytul’un konuyla ilgili yaptığı son paylaşımında hedefinde Süleyman Soylu vardı. Türkiye’de yolunda gitmeyen birçok meselenin altında Soylu’nun olduğunu açıklayan Alparslan Kuytul, AKP'nin yaşadığı oy kaybının nedeni olarak da Süleyman Soylu’yu gösterdi.

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Kuytul, şunları kaydetti: "Süleyman Soylu bu ülkede İçişleri Bakanı oldukça bu ülkeye huzur gelmez, bu ülkede fikir ve ifade hürriyeti kalmaz, bu ülkede insanlar kendilerini emniyette hissetmez, Bu ülkede insanlar onurlu bir varlık olarak yaşayamaz. Süleyman Soylu bu hükümette İçişleri Bakan olarak yer almaya ve insanlara bu şekilde muamele ettirmeye devam ettikçe AK Parti oy kaybetmeye devam eder."

Ne olmuştu?

Alparslan Kuytul’un başında bulunduğu kapatılan Furkan Vakfı’nın üyeleri, Adana’da bir yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe engel olan polisin, üyelere uyguladığı sert müdahale kameralara yansıdı. Müdahaleye tepki yağarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Bizim yöntemimiz bu olmamalıydı” diyerek, polislerin sertliğini kabul etti.