Furkan Vakfı: AKP'nin yaptığını CHP yapsa dindarlar isyan ederdi

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, 17 Aralık sonrası başta Gülen cemaati olmak üzere bazı cemaatlere yönelik baskılara ilişkin olarak, "Mesela CHP bunu yapsa bizim Müslüman kesim veryansın eder CHP'ye. Ne dinsizliği kalır ne imansızlığı, CHP'ye her sözü söylerler. AKP yapınca kimsede ses yok" dedi.

Rotahaber’in haberine göre, Alparslan Kuytul, "Şimdi Tayyip Erdoğan kurban derisi toplamadı mı? Ya da kurban parası hiç toplamadı mı? Kendi partileri için Almanya'dan hiç para gelmedi mi? Almanya'dan valiz valiz para geliyordu" iddiasında bulundu. "Ben çocukluğumdan beri bu işin içindeyim ömrümde böyle bir şey görmedim" diyen Kuytul, "Toplumda bir uyanış olmasın diye çok sessiz yapılıyor. Bu tür zulme uğrayanların bunu ortaya koyması lazım. Dünya aleme duyurması lazım. Düşünebiliyor musunuz AKP zamanında kurban yardımları cezalandırılıyor. Yarın bunu tüm cemaatlere yapacaklar" diye konuştu.

"AKP'nin yaptığını CHP yapsa... "

Alparslan Kuytul yaşananlara tepkisini şu sözlerle devam ettirdi:

"Mesela CHP bunu yapsa bizim Müslüman kesim veryansın eder CHP'ye. Ne dinsizliği kalır ne imansızlığı, CHP'ye her sözü söylerler. AKP yapınca kimsede ses yok. Bir bildiği vardır herhalde. işte hep böyle yapılıyor. "