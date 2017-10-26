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Spor

Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers'ın alt takımına gönderildi

İSTANBUL, (DHA) Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers formasını terleten milli oyuncu Furkan Korkmaz, Philadelphia ekibinin alt takımı olan Delaware 87ers'a gönderildi

26 Ekim 2017 20:42

İSTANBUL, (DHA)

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers formasını terleten milli oyuncu Furkan Korkmaz, Philadelphia ekibinin alt takımı olan Delaware 87ers\'a gönderildi.
NBA G-League\'de (Gelişim Ligi) mücadele eden Delaware 87ers\'ta forma giyecek olan milli oyuncu, NBA\'in yeni sezonunda Philadelphia 76ers formasıyla süre alamamıştı. Geçen sezon Banvit ile FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde finale yükselen ve üst düzey performans gösteren genç oyuncu, bu sezon başında aldığı kararla daha önceden draft edildiği NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers\'ın yolunu tutmuştu.

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