-FURKAN DOĞAN'IN MEZARINA GAZZE TOPRAĞI KAYSERİ (A.A) - 17.11.2010 - İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısında hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın Kayseri'deki mezarına Gazze'den getirilen toprak serpildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şubesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Furkan Doğan'ın mezarında anma etkinliği düzenledi. Talas Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan ve Furkan Doğan adı verilen mezarlıktaki etkinliğe Furkan'ın babası Ahmet Doğan, dedesi Mustafa Doğan ve yakınları ile İHH İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Şaban Sözduyar, Mavi Marmara Platformu temsilcileri ve vakıf gönüllüleri katıldı. Ahmet Doğan, Kurban Bayramı'nda oğlunun mezarını ziyaret ettikleri için katılımcılara teşekkür etti. Doğan, geçen ay Gazze'ye yardım götüren konvoya Kayseri'den katılan gönüllülerin Gazze'den getirdiği toprağı, Furkan'ın mezarına serpti.